Alla stazione di Gallarate due guardie giurate negli orari serali

Alla stazione di Gallarate arrivano “rinforzi” sul fronte della sicurezza: da pochi giorni il presidio dello scalo è ulteriormente rafforzato grazie all’introduzione di due guardie giurate che operano quotidianamente nella fascia oraria serale.

«Un passo avanti decisivo per la sicurezza dei pendolari e la tutela del decoro urbano presso la stazione ferroviaria di Gallarate» dicono Marco Colombo e Germano Dall’Igna, di Fratelli d’Italia.

L’iniziativa non è direttamente del Comune: «L’attivazione di questo servizio è il risultato di un dialogo serrato e di una stretta collaborazione tra l’amministrazione comunale e Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS)» sottolineano i due esponenti di FdI.

«Il risultato ottenuto oggi dimostra che quando le istituzioni e gli enti tecnici lavorano nella stessa direzione, i benefici per i cittadini sono tangibili», dice Marco Colombo (capogruppo FDI in provincia di Varese). «La collaborazione tra enti non è solo un auspicio, ma una necessità operativa fondamentale per affrontare criticità complesse come quelle legate alla sicurezza urbana e alla gestione di uno snodo così importante».

Marco Colombo tiene a sottolineare l’importanza del supporto ricevuto a ogni livello: «Desidero esprimere un sentito ringraziamento all’amministrazione comunale, al sindaco e all’assessore alla Sicurezza per la costante attenzione e per l’impegno profuso nel rendere possibile questo potenziamento. Un ringraziamento altrettanto doveroso va ai tecnici di RFI, la cui disponibilità è stata preziosa per coordinare gli interventi e rendere operativo il servizio di vigilanza privata, che si affiancherà al fondamentale lavoro svolto quotidianamente dalla Polizia Locale, Polizia Ferroviaria e di tutte le Forze dell’Ordine».

Marco Colombo e Germano Dall’Igna

«Sono positive e continue le interlocuzioni con RFI, che hanno già portato a una visibile sistemazione degli spazi interni della stazione, pur in presenza di alcuni interventi ancora da completare, come l’installazione di arredi e porte, già previsti» aggiunge l’assessore alla Sicurezza e Polizia Locale Dall’Igna. «Si è inoltre provveduto alla derattizzazione di alcune aree a confine con il suolo pubblico. Un ulteriore passo importante sarà rappresentato dall’installazione di sistemi di videosorveglianza nelle aree interne e in parte esterne della stazione, per i quali sono attualmente in corso le valutazioni economiche da parte di RFI. Ringrazio per la fattiva collaborazione su un’area che resta sotto costante osservazione e che è strategica anche per RFI, soprattutto alla luce del nuovo servizio di collegamento con l’aeroporto di Malpensa».