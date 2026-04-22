Alla stazione di Gallarate due guardie giurate negli orari serali
Sono state introdotte dal Gruppo Fs. Plauso da FdI: "L’attivazione di questo servizio è il risultato di un dialogo serrato e di una stretta collaborazione tra l’amministrazione comunale e Rete Ferroviaria Italiana"
Alla stazione di Gallarate arrivano “rinforzi” sul fronte della sicurezza: da pochi giorni il presidio dello scalo è ulteriormente rafforzato grazie all’introduzione di due guardie giurate che operano quotidianamente nella fascia oraria serale.
«Un passo avanti decisivo per la sicurezza dei pendolari e la tutela del decoro urbano presso la stazione ferroviaria di Gallarate» dicono Marco Colombo e Germano Dall’Igna, di Fratelli d’Italia.
L’iniziativa non è direttamente del Comune: «L’attivazione di questo servizio è il risultato di un dialogo serrato e di una stretta collaborazione tra l’amministrazione comunale e Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS)» sottolineano i due esponenti di FdI.
«Il risultato ottenuto oggi dimostra che quando le istituzioni e gli enti tecnici lavorano nella stessa direzione, i benefici per i cittadini sono tangibili», dice Marco Colombo (capogruppo FDI in provincia di Varese). «La collaborazione tra enti non è solo un auspicio, ma una necessità operativa fondamentale per affrontare criticità complesse come quelle legate alla sicurezza urbana e alla gestione di uno snodo così importante».
Marco Colombo tiene a sottolineare l’importanza del supporto ricevuto a ogni livello: «Desidero esprimere un sentito ringraziamento all’amministrazione comunale, al sindaco e all’assessore alla Sicurezza per la costante attenzione e per l’impegno profuso nel rendere possibile questo potenziamento. Un ringraziamento altrettanto doveroso va ai tecnici di RFI, la cui disponibilità è stata preziosa per coordinare gli interventi e rendere operativo il servizio di vigilanza privata, che si affiancherà al fondamentale lavoro svolto quotidianamente dalla Polizia Locale, Polizia Ferroviaria e di tutte le Forze dell’Ordine».
«Sono positive e continue le interlocuzioni con RFI, che hanno già portato a una visibile sistemazione degli spazi interni della stazione, pur in presenza di alcuni interventi ancora da completare, come l’installazione di arredi e porte, già previsti» aggiunge l’assessore alla Sicurezza e Polizia Locale Dall’Igna. «Si è inoltre provveduto alla derattizzazione di alcune aree a confine con il suolo pubblico. Un ulteriore passo importante sarà rappresentato dall’installazione di sistemi di videosorveglianza nelle aree interne e in parte esterne della stazione, per i quali sono attualmente in corso le valutazioni economiche da parte di RFI. Ringrazio per la fattiva collaborazione su un’area che resta sotto costante osservazione e che è strategica anche per RFI, soprattutto alla luce del nuovo servizio di collegamento con l’aeroporto di Malpensa».
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Diego, 17 anni: “Droni che consegnano cibo e auto senza guidatore: a Shenzhen abbiamo visto il futuro”
lenny54 su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
principe.rosso su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
lenny54 su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
Felice su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
principe.rosso su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.