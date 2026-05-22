Diciassette anni, chiama il 112 e poi aggredisce gli agenti: arrestata
Appena vista giungere la pattuglia sul posto la ragazza ha iniziato ad insultare gli agenti senza un reale motivo, passando poi alle vie di fatto con sputi, calci e spintoni
La Polizia di Stato di Como, ieri pomeriggio, ha arrestato per resistenza, violenza, minaccia e lesioni a Pubblico Ufficiale, nonché denunciato per oltraggio a Pubblico Ufficiale e danneggiamento, una 17enne di nazionalità italiana.
Una Volante della Questura di Como, intorno alle 14.00, si è recata in Via Zezio a Como a seguito della richiesta da parte della 17enne di voler riprendere i propri oggetti personali dall’abitazione del padre.
Appena vista giungere la pattuglia sul posto la ragazza ha iniziato ad insultare gli agenti senza un reale motivo, passando poi alle vie di fatto con sputi, calci e spintoni. Dato l’atteggiamento aggressivo della giovane, gli agenti l’hanno assicurata all’interno dell’autovettura di servizio per portarla in Questura, ma anche durante il tragitto, ha iniziato a colpire il divisorio dell’auto rompendolo e afferrando uno degli agenti per il collo mentre la macchina era in movimento.
In Questura ha continuato con la sua condotta violenta ed aggressiva, insultando gli operatori e continuando a colpirli. Dagli accertamenti sono emersi a suo carico diversi precedenti di polizia.
La 17enne è pertanto stata arrestata per minaccia, resistenza, violenza e lesioni a Pubblico Ufficiale, nonché denunciata in stato di libertà per oltraggio e danneggiamento. Avvisato il P.M. di turno, è stata accompagnata presso il centro di prima accoglienza Beccaria a Milano.
I due agenti coinvolti hanno avuto entrambi 7 giorni di prognosi, riportando escoriazioni e graffi su volto e braccia.
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