Festa della Mamma solidale con la Croce Rossa tra Misinto, Solaro e Ceriano Laghetto
Domenica 10 maggio i volontari della Croce Rossa Italiana saranno presenti in diversi comuni del territorio con postazioni dedicate alla vendita di dolci e fiori
In occasione della Festa della Mamma, la Croce Rossa Italiana – Comitato delle Alte Groane organizza per domenica 10 maggio una giornata speciale tra fiori e dolcezza. I volontari saranno presenti in diversi comuni con postazioni per la vendita di torte e fiori, con l’obiettivo di sostenere le attività del comitato e incontrare i cittadini.
L’iniziativa coinvolgerà Misinto, Lazzate, Cogliate, Ceriano Laghetto e Solaro, con punti allestiti nei pressi dei cimiteri e in alcune aree centrali dei paesi.
Le postazioni della Croce Rossa
A Misinto saranno attive tre diverse postazioni: in via della Pusterla, all’ingresso del Parco delle Groane, dalle 10 alle 18; in piazza Statuto, sempre dalle 10 alle 18 in occasione del Security Day; e al cimitero dalle 8 alle 13. n caso di maltempo, i volontari saranno presenti nella sede della Croce Rossa di Misinto, in via Guglielmo Marconi 15.
Le altre postazioni saranno presenti:
a Lazzate, al cimitero, dalle 8 alle 13
a Cogliate, al cimitero, dalle 8 alle 13
a Ceriano Laghetto, al cimitero, dalle 8 alle 13
a Solaro, al cimitero, dalle 8 alle 13
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Torte, fiori e una sorpresa
Oltre alla vendita di torte e fiori (mazzi di rose rosse, surfinie e geranei in vaso) il comitato annuncia anche una “super novità”, che sarà svelata direttamente durante la giornata.
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