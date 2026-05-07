Festa della Mamma solidale con la Croce Rossa tra Misinto, Solaro e Ceriano Laghetto

In occasione della Festa della Mamma, la Croce Rossa Italiana – Comitato delle Alte Groane organizza per domenica 10 maggio una giornata speciale tra fiori e dolcezza. I volontari saranno presenti in diversi comuni con postazioni per la vendita di torte e fiori, con l’obiettivo di sostenere le attività del comitato e incontrare i cittadini.

L’iniziativa coinvolgerà Misinto, Lazzate, Cogliate, Ceriano Laghetto e Solaro, con punti allestiti nei pressi dei cimiteri e in alcune aree centrali dei paesi.

Le postazioni della Croce Rossa

A Misinto saranno attive tre diverse postazioni: in via della Pusterla, all’ingresso del Parco delle Groane, dalle 10 alle 18; in piazza Statuto, sempre dalle 10 alle 18 in occasione del Security Day; e al cimitero dalle 8 alle 13. n caso di maltempo, i volontari saranno presenti nella sede della Croce Rossa di Misinto, in via Guglielmo Marconi 15.

Le altre postazioni saranno presenti:

a Lazzate, al cimitero, dalle 8 alle 13

a Cogliate, al cimitero, dalle 8 alle 13

a Ceriano Laghetto, al cimitero, dalle 8 alle 13

a Solaro, al cimitero, dalle 8 alle 13

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Torte, fiori e una sorpresa

Oltre alla vendita di torte e fiori (mazzi di rose rosse, surfinie e geranei in vaso) il comitato annuncia anche una “super novità”, che sarà svelata direttamente durante la giornata.

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