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Francesco Pagani a “Figli di un gol minore” tra “Sciabolata Morbida” e l’occhio dell’osservatore

Puntata numero 23 del podcast di VareseNews e Radio Materia: da blogger introverso a capo scouting della Varesina e collaboratore del Pisa, con il talento unico di vedere il futuro nei piedi dei giovani calciatori

francesco pagani figli di un gol minore

Per una decina di anni “Figli di un gol minore” è stata una rubrica di VareseNews che ha raccontato le storie più belle e affascinanti del calcio dilettantistico (guarda qui). Ora è anche un podcast con le voci dei protagonisti oppure potete ascoltarlo ogni giorno alle 12 su www.radiomateria.it.

Dai grandi ex calciatori prestati alle categorie inferiori alle grandi-piccole imprese nate sui campi di provincia, fino ad avventure in giro per il mondo, anche a Vanuatu. Oggi, grazie alla nascita di Radio Materia – la webradio di VareseNews, questa rubrica si evolve e diventa podcast. Una serie di interviste con i protagonisti del calcio “pane e salame”. La nuova puntata puoi ascoltarla ogni mercoledì alle 12 su www.radiomateria.it e su tutte le piattaforme di streaming audio.

Francesco Pagani, classe ’85, rappresenta l’eccezione che conferma la regola: una carriera nel calcio nata non dai tacchetti, ma da una viscerale curiosità intellettuale. Cresciuto in una famiglia lontana dal mondo del pallone, la sua scintilla scocca con le formazioni del Mondiale ’90 imparate a memoria e le lacrime per Baggio a Pasadena. Consapevole dei propri limiti tecnici in campo, Pagani ha saputo trasformare una “fissa” analitica in una professione d’eccellenza. Il suo percorso è segnato da un’impresa quasi impossibile: superare i test d’ingresso a Coverciano per il corso da osservatore federale partendo da “signor nessuno”, senza un passato da calciatore professionista, battendo la concorrenza di oltre duecento candidati grazie a una cultura enciclopedica sui calciatori di ogni latitudine.

Dalle prime esperienze come addetto stampa e social media manager nel Varese, Pagani ha scalato le gerarchie del dietro le quinte calcistico fino a diventare una firma autorevole e uno scout stimato. Il legame con la Varesina è stato il punto di svolta: cinque anni come capo scouting tra prima squadra e settore giovanile, dove ha affinato la capacità di scovare talenti in un territorio presidiato dai giganti della Serie A. Dietro il progetto editoriale “Sciabolata Morbida”, è diventato un punto di riferimento per gli addetti ai lavori, trasformando il suo blog in una vetrina che lo ha portato fino alla chiamata del Pisa. Il suo sguardo è oggi rivolto alla ricerca della fantasia perduta nel mondo del calcio, con l’orgoglio di chi, da Venegono, è riuscito a portare giovani promesse locali fino alle soglie della nazionale.

Anche questo, un esempio perfetto di cosa vuole dire essere “Figli di un gol minore”.

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Pubblicato il 06 Maggio 2026
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