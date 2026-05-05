In centro a Como contromano e con la patente non valida

Nella serata del 4 maggio 2026, intorno alle ore 20:30, una pattuglia della polizia locale di Como in piazza Matteotti ha fermato un veicolo che procedeva contromano in direzione piazza Amendola/via Torno. Alla guida è stato identificato un cittadino straniero, il quale, a seguito di controllo, esibiva un permesso internazionale di guida risultato non autentico e non conforme alle normative vigenti.

L’uomo è stato accompagnato presso gli uffici del comando al fine di rendere certa l’identificazione. Nei suoi confronti è stato avviato il deferimento all’A.G. per i reati di falso, con contestuale sequestro del documento irregolare oltre alle contestazioni inerenti alle norme di circolazione del Codice della strada.

L’attività rientra nei servizi di controllo del territorio finalizzati alla sicurezza della circolazione e al contrasto delle condotte illecite.