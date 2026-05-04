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Milano, cane abbandonato dal balcone al Gratosoglio: aggredite le guardie OIPA

L'animale, di grossa taglia, viveva in condizioni di degrado. Durante il sequestro i proprietari hanno reagito con violenza: due guardie zoofile all'ospedale e tre denunce

Generico 04 May 2026

Un intervento nato per tutelare il benessere di un animale si è trasformato in un pomeriggio di violenza nel quartiere Gratosoglio. Le Guardie Zoofile dell’OIPA di Milano hanno tratto in salvo un cane di grossa taglia, costretto a vivere in uno spazio angusto e inadeguato, ma l’operazione è stata segnata dall’aggressione dei proprietari.

Indagini e sequestro

Il salvataggio è arrivato al termine di un’attività di indagine mirata, con appostamenti che hanno confermato la detenzione del cane su un piccolo balcone, in condizioni definite “incompatibili con la sua natura”. Quando le guardie sono intervenute per procedere al sequestro, la situazione è degenerata rapidamente.

Momenti di tensione

I proprietari si sono opposti al recupero con estrema aggressività. Secondo quanto ricostruito, hanno prima strattonato violentemente l’animale, poi si sono scagliati fisicamente contro le guardie zoofile nel tentativo di impedirne il prelevamento e fuggire. È stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine per riportare la calma e permettere il completamento dell’operazione.

Il bilancio parla di due guardie dell’OIPA ferite, costrette a ricorrere alle cure del Pronto Soccorso. I proprietari sono stati denunciati per aggressione, resistenza a pubblico ufficiale e detenzione incompatibile di animali.

Generico 04 May 2026

Il futuro del cane

L’animale è stato trasferito in un canile sanitario per tutti gli accertamenti veterinari del caso. «Il cane ora sta bene, ma continueremo a monitorare la situazione», ha dichiarato Fabio D’Aquila, Coordinatore Provinciale del Nucleo Guardie Eco-Zoofile di Milano. «La priorità assoluta adesso è garantirne il benessere dopo un periodo di sofferenza».

L’OIPA ribadisce l’importanza delle segnalazioni da parte dei cittadini per contrastare i maltrattamenti. Per comunicare situazioni sospette a Milano e provincia è possibile scrivere a guardiemilano@oipa.org, mentre per il resto d’Italia i contatti sono disponibili sul sito ufficiale dell’associazione.

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Pubblicato il 04 Maggio 2026
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