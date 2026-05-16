Nella Lucania profonda, tra cavalli selvaggi e ferrovie abbandonate
Il racconto della seconda tappa del cammino "Basilicata coast to coast"
Seconda tappa del cammino “Basilicata coast to coast”, in cui sono impegnati tre amici di Gallarate: è questo il loro viaggio di primavera 2026, che come sempre ci raccontano anche su Varesenews
Ripartiamo dalla Piazza del Popolo di Trecchina e ci avviamo verso una lunga discesa. Tra case sparse, uliveti e piccoli orti, con una bella vista sulla valle sottostante, raggiungiamo il corso del fiume Noce.
Dopo aver costeggiato il fiume, per un tratto si prosegue a sinistra in leggera salita, sulla valle del torrente Caffaro, in compagnia del gorgoglio delle sue acque, dei grandi pioppi e di qualche cavallo al pascolo. Allontanandoci dal torrente ricominciamo a salire verso Lauria Inferiore (paese natale di Rocco Papaleo, regista del film che ha dato spunto ai creatori di questo cammino) e, in seguito, raggiungiamo piazza Miraglia a Lauria Superiore dove terminerebbe questa seconda tappa.
Terminerebbe, perché, approfittando della brevità della tappa odierna e visto il meteo avverso previsto per domani, decidiamo di percorrere oggi i primi 2 chilometri e mezzo della terza tappa.
Saliamo quindi fino ai ruderi del castello Ruggero e da lì al Santuario dedicato alla Madonna dell’Assunta (o dell’Armo), splendido punto panoramico sulla Valle del Noce.
Raggiungiamo e seguiamo per un breve tratto la SS 19 delle Calabrie per poi deviare sulla Ciclovia Lagonegro-Rotonda, in corrispondenza della ex stazione ferroviaria di Lauria, che segue il tracciato dismesso della ex ferrovia Calabro-Lucana. Percorsi circa 900 metri della ciclovia, su splendidi viadotti e nella galleria illuminata (circa 500 metri), sbuchiamo sul ponte di ferro da cui si ammira un panorama mozzafiato.
Domani ci aspettano circa 19 chilometri di cammino per arrivare a Latronico, alla cappella della Madonna dell’Assunta. Il percorso non prevede grandissimi dislivelli, per cui c’è solo da sperare.
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