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Perde il controllo dell’auto e finisce contro l’edicola di viale Borri a Varese

Il giovane alla guida avrebbe fatto tutto da solo ed è stato trasportato al vicino ospedale di Circolo. Forse è stato colto da un malore

Generico 25 May 2026

Finisce con l’auto contro un’edicola in viale Borri e viene soccorso e trasportato in ospedale in codice rosso. È accaduto questa mattina, poco dopo le 11 e la persona coinvolta è un giovane di 20 anni che ha perso il controllo dell’auto, un’Opel Corsa nera, andando ad impattare contro la struttura.

Sul posto è arrivata in pochi minuti l’ambulanza e l’automedica per prestare le prime cure ma le condizioni sono apparse subito gravi e il ragazzo è stato trasportato nel non lontano ospedale di Circolo.

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Pubblicato il 30 Maggio 2026
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