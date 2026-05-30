Perde il controllo dell’auto e finisce contro l’edicola di viale Borri a Varese
Il giovane alla guida avrebbe fatto tutto da solo ed è stato trasportato al vicino ospedale di Circolo. Forse è stato colto da un malore
Finisce con l’auto contro un’edicola in viale Borri e viene soccorso e trasportato in ospedale in codice rosso. È accaduto questa mattina, poco dopo le 11 e la persona coinvolta è un giovane di 20 anni che ha perso il controllo dell’auto, un’Opel Corsa nera, andando ad impattare contro la struttura.
Sul posto è arrivata in pochi minuti l’ambulanza e l’automedica per prestare le prime cure ma le condizioni sono apparse subito gravi e il ragazzo è stato trasportato nel non lontano ospedale di Circolo.
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