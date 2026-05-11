Sicurezza a Varese, i numeri 2022-2025: più controlli ambientali e incidenti in aumento

Cresce l’attività sanzionatoria della polizia locale sul fronte del decoro urbano e aumentano gli incidenti stradali, ma cala la loro mortalità percentuale. I dati raccolti dall’assessorato alla sicurezza dal 2022 mostrano anche il boom dei gruppi di controllo partecipato nel 2025, con 23 comunità commerciali attivate in città. L’analisi percentuale rivela un netto miglioramento nell’efficacia investigativa e un calo drastico della guida in stato di ebbrezza.

Reati ambientali: quadruplicano le sanzioni penali

L’impegno della polizia locale di Varese sul fronte ambientale e del decoro si è intensificato progressivamente tra il 2022 e il 2025, secondo i dati sulla sicurezza raccolti dall’assessorato comunale. Le sanzioni per violazioni ambientali sono passate da 135 nel 2023 a 213 nell’anno appena concluso, con un dato particolarmente significativo: le sanzioni di natura penale sono cresciute da 3 a 17 nello stesso periodo, segnalando un’attenzione maggiore verso le infrazioni più gravi. In termini percentuali, il salto è ancora più netto: si è passati dal 2,2% di sanzioni penali sul totale nel 2023 all’8% nel 2025, quadruplicando di fatto il peso delle violazioni più serie nell’attività della polizia ambientale.

Anche il contrasto al degrado urbano ha registrato un’accelerazione decisa. Dopo il calo del 2023, quando le sanzioni erano scese a 52, l’attività è salita a 138 nel 2024 e ha raggiunto quota 155 nel 2025. I controlli antidegrado hanno toccato il picco nel 2024 con 193 interventi, attestandosi poi a 103 l’anno successivo. Sul fronte del regolamento di polizia urbana, le sanzioni si sono stabilizzate attorno alle 200 unità negli ultimi due anni, dopo le 270 del 2023.

Una novità rilevante è rappresentata dall’ordinanza anti-alcol, introdotta nel 2024 con 8 sanzioni e salita rapidamente a 55 nel 2025, con un incremento del 587,5% che testimonia un’applicazione molto più rigorosa della misura o una maggiore diffusione del fenomeno sanzionato.

Incidenti stradali: più sinistri ma cala la mortalità

Sul fronte della sicurezza stradale, il quadro che emerge dai dati è più complesso ma con segnali positivi. I sinistri rilevati sono in costante crescita: si è passati dai 561 del 2022 ai 715 del 2025. Tuttavia, mentre il volume totale di incidenti è aumentato del 18% dal 2023 al 2025, il numero di decessi è rimasto stabile a 3 all’anno, determinando un calo progressivo del tasso di mortalità. La percentuale di incidenti con esito mortale è scesa dallo 0,496% del 2023 allo 0,419% del 2025, suggerendo che, nonostante si verifichino più scontri, la loro gravità estrema sta incidendo proporzionalmente meno sul totale dei casi rilevati.

L’attività di controllo è aumentata in modo sensibile, con i veicoli controllati passati da 6.706 nel 2023 a 8.750 nel 2025. Le sanzioni per eccesso di velocità hanno registrato un andamento particolare: dopo il picco anomalo di 18.912 verbali nel 2023, il dato è sceso a 4.801 nel 2025. Anche le violazioni semaforiche sono in netto calo, passando dalle 3.131 del 2022 alle 1.076 del 2025.

Un dato che merita attenzione è quello relativo alle fughe dopo sinistro: i responsabili rintracciati tramite indagini e telecamere sono raddoppiati nell’ultimo anno, passando da circa 30 negli anni precedenti a 59 nel 2025. In termini di efficacia investigativa, il dato è ancora più significativo: nel 2024 il 4,3% degli incidenti totali aveva portato a un’indagine per fuga conclusa con successo, percentuale salita all’8,2% nel 2025, quasi il doppio in un solo anno. Questo suggerisce un miglioramento tecnologico, probabilmente legato all’utilizzo delle telecamere, o investigativo molto marcato.

Guida in stato di ebbrezza: calo costante

Per quanto riguarda la guida in stato di ebbrezza, l’analisi percentuale rivela un calo drastico e costante: si è passati dallo 0,75% di conducenti sanzionati sul totale dei veicoli controllati nel 2023 allo 0,25% nel 2025, nonostante l’aumento dei controlli. In valori assoluti, le sanzioni sono scese da 50 nel 2023 a 22 nel 2025, il dato più basso del quadriennio.

Anche l’uso del telefono alla guida ha registrato un forte calo, con 47 sanzioni nel 2025 contro le 224 del 2024, mentre la sosta irregolare su stalli riservati ai disabili ha prodotto 421 verbali nell’ultimo anno.

Controllo del territorio e sicurezza partecipata

L’attività di controllo del territorio ha visto un incremento significativo dei provvedimenti di allontanamento: i DASPO urbani emessi sono passati dai 20 del 2022 ai 45 del 2025. I controlli sulla movida si sono mantenuti stabili, con una media di circa 50 servizi all’anno, mentre i controlli interforze hanno registrato una forte flessione nel 2024 (solo 7 interventi) per poi risalire a 24 nel 2025. Anche i servizi di polizia stradale hanno visto una ripresa nell’ultimo anno, con 312 interventi dopo due anni di calo.

Il 2025 si distingue per una forte spinta verso il controllo partecipato. I gruppi di controllo di vicinato sono raddoppiati, passando da 6 a 11, ma il dato più rilevante riguarda i gruppi di controllo di comunità commerciale, una novità assoluta dell’anno appena concluso che ha portato alla nascita di 23 gruppi in città. La sicurezza partecipata si è spostata massicciamente verso il settore commerciale, che ora rappresenta il 68% della rete di controllo cittadina contro il 32% dei gruppi di vicinato residenziale.

Il maggiore coinvolgimento della comunità si riflette anche nel volume di chiamate alla centrale operativa, che nel 2025 ha raggiunto il massimo livello con 7.028 contatti, superando il precedente picco del 2023.

Infine, i trattamenti sanitari obbligatori (TSO) hanno registrato 90 interventi nel 2025, in lieve calo rispetto al picco di circa 100 casi toccato nel biennio 2023-2024.