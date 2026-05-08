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“We Are the World”, a Castronno il coro di Solevoci è un inno alla solidarietà

A interpretare il brano scritto da Michael Jackson e Lionel Richie il coro improvvisato di "Dove si canta"

Generico 04 May 2026

A Materia è di nuovo “tutto esaurito” per uno degli appuntamenti più attesi del fitto calendario di eventi: una serata da cantare e da vivere in compagnia. Si tratta ovviamente di Dove si canta il consueto appuntamento ospitato nella sede di VareseNews a Castronno a cura di Solevoci: l’associazione guidata da Fausto Caravati, che trasforma il pubblico in un coro improvvisato e pronto a esibirsi sulle note dei più grandi successi italiani e internazionali.

Protagonista della serata di venerdì 8 maggio è stata We are the world: celebre brano che porta già dentro di sé lo spirito del coro. Scritto da Michael Jackson e Lionel Richie e prodotto da Quincy Jones, all’epoca il singolo era infatti riuscito a riunire alcuni dei più grandi artisti tra cui Ray Charles, Billy Joel, Diana Ross, Cyndi Lauper, Bruce Springsteen e Tina Turner, per prestare il loro talento a una causa ambiziosa: alleviare la sofferenza della popolazione etiope colpita dalla carestia del 1983-1985.

Un vero inno alla solidarietà che è risuonato anche tra le pareti di Materia grazie all’entusiasmo di oltre un centinaio di persone che – guidati dalla vocal coach Federica Rini e con l’accompagnamento del musicista Christian Tassi – hanno costruito un’atmosfera piena di serenità e divertimento grazie solo alla forza delle loro voci.

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di maggio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
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Pubblicato il 08 Maggio 2026
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