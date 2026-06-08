A Brinzio una serata dedicata alla castagna con “Terra e di Cielo”

La serata, a ingresso gratuito, sarà intitolata “Il cibo della tradizione, la castagna e il pane tra natura e territorio” e vedrà come protagonista Fabio Bertolucci

La castagna come simbolo di un territorio, alimento identitario e filo conduttore tra passato e futuro. È questo il tema dell’appuntamento in programma martedì 9 giugno alle 20.30 al Museo della Cultura Rurale Prealpina di Brinzio, nell’ambito del festival “Terra e di Cielo”, la rassegna dedicata a cinema, ambiente, natura ed esplorazione.

La serata, a ingresso gratuito, sarà intitolata “Il cibo della tradizione, la castagna e il pane tra natura e territorio” e vedrà come protagonista Fabio Bertolucci, giovane panificatore della Lunigiana che ha recuperato e valorizzato la tradizione della Marocca di Casola, il celebre pane di castagne riconosciuto come Presidio Slow Food.

Bertolucci racconterà il proprio percorso personale e professionale: la scelta di lasciare la città per tornare alle terre dei suoi avi e l’avventura imprenditoriale che lo ha portato ad aprire un forno a Regnano, dove produce un pane ottenuto da farine di castagne locali, farina di grano e una piccola quantità di patate, cotto rigorosamente a legna secondo la tradizione.

Durante la serata sarà presentata anche l’esperienza della rete dei Castanicoltori promossa da Slow Food, che attraverso il progetto “La Custode” sta raccogliendo e documentando le testimonianze delle comunità castanicole italiane. Il pubblico potrà assistere alla proiezione di alcuni brevi cortometraggi dedicati ai protagonisti e alle realtà che custodiscono questo patrimonio culturale e agricolo.

L’incontro sarà inoltre l’occasione per presentare il progetto della Denominazione Comunale di Origine (De.Co.) della Castagna di Brinzio, recentemente istituita dal Comune per valorizzare uno dei prodotti più rappresentativi della storia locale e sostenere il recupero delle antiche selve castanili.

A conclusione della serata è prevista una degustazione di prodotti a base di castagne, offerta dall’Azienda Agricola Terra Piccinelli & C. e da Fabio Bertolucci.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con il Comune di Brinzio, il Parco Regionale Campo dei Fiori e Slow Food della Provincia di Varese.