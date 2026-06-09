A Dobbiaco l’esercitazione delle truppe a supporto dell’Allied Reaction Force

Si è conclusa martedì 9 giugno all’aerocampo di Dobbiaco, l’esercitazione “Rehearsal Dart 27”, al termine di un intenso ciclo addestrativo svolto dal 4 maggio all’8 giugno, che ha visto l’impiego di oltre 200 militari del 1° Reggimento Trasmissioni, operanti congiuntamente ad assetti del 6° Reggimento Alpini e di altre unità dell’Esercito Italiano.

Galleria fotografica A Dobbiaco l’esercitazione “Rehearsal Dart 27” 4 di 4

L’attività ha rappresentato un’importante opportunità per validare le principali capacità operative a supporto dell’Allied Reaction Force (ARF), la forza multinazionale e multidominio della NATO, collegata alla base di Solbiate Olona, posta alle dirette dipendenze del Supreme Allied Commander Europe (SACEUR) e concepita per garantire elevati livelli di prontezza, rapidità di intervento e credibile capacità militare a sostegno della Difesa Collettiva dell’Alleanza.

Condotta in un ambiente montano particolarmente impegnativo, la “Rehearsal Dart 27” ha consentito di testare e perfezionare avanzate architetture di Comando e Controllo (C2) e sistemi C5I di nuova generazione, assicurando la continuità dei flussi informativi e la disponibilità di una consapevolezza situazionale in tempo reale. Tali capacità risultano essenziali per consentire all’ARF di operare simultaneamente in più Joint Operational Areas (JOA), coordinando effetti nei domini terrestre, aereo, marittimo, spaziale e cibernetico all’interno di un contesto operativo multidominio altamente dinamico.

L’esercitazione si inserisce nel più ampio programma di approntamento attraverso il quale l’ARF continua a rafforzare la propria capacità di costituire la forza di risposta immediata della NATO. In tale quadro, il coordinamento efficace tra le diverse componenti operative e la piena integrazione tra livello strategico e operativo rappresentano elementi fondamentali per garantire una risposta tempestiva, coerente ed efficace a qualsiasi crisi o minaccia che possa interessare la sicurezza euro-atlantica.

La “Rehearsal Dart 27” ha inoltre evidenziato il ruolo dell’ARF quale piattaforma di innovazione dell’Alleanza, all’interno della quale vengono integrate e sperimentate tecnologie emergenti finalizzate ad accrescere l’efficacia operativa. Particolare attenzione è stata dedicata all’impiego di soluzioni basate sull’Intelligenza Artificiale, sviluppate per accelerare i processi di elaborazione delle informazioni, supportare il processo decisionale, migliorare la consapevolezza situazionale e incrementare l’efficienza della pianificazione operativa. L’utilizzo di Sistemi Aerei a Pilotaggio Remoto (SAPR) ha inoltre ampliato le capacità di ricognizione e sorveglianza, fornendo ai comandanti una comprensione più completa e tempestiva dell’ambiente operativo.

Tuttavia, il progresso tecnologico da solo non determina il successo delle operazioni. Il più importante moltiplicatore di forza resta infatti la componente umana. «La professionalità, la competenza e la capacità di adattamento dimostrate dal personale coinvolto nel corso dell’attività – commentano i responsabili – hanno confermato come l’efficace integrazione tra tecnologia, dottrina e leadership dipenda in ultima analisi dalla qualità delle donne e degli uomini impiegati. È proprio questa combinazione a consentire all’ARF di mantenere i più elevati livelli di prontezza ed efficacia lungo l’intero spettro delle operazioni militari».

«Attraverso attività addestrative quali la “Rehearsal Dart 27” – aggiungono –, l’Allied Reaction Force continua a rafforzare l’interoperabilità tra le forze alleate, sviluppare una comune comprensione dell’ambiente operativo e consolidare le capacità necessarie per affrontare le future sfide alla sicurezza. In un contesto strategico sempre più complesso, la capacità di coniugare innovazione, capitale umano e cooperazione multinazionale rimane essenziale per preservare la credibilità operativa della NATO».

«La “Rehearsal Dart 27” – concludono dall’Allied Reaction Force – dimostra concretamente come l’Alleanza, attraverso l’ARF, continui a investire nella deterrenza e nella difesa, mantenendo forze altamente pronte, interoperabili e tecnologicamente avanzate, in grado di assicurare una risposta rapida, credibile ed efficace, ovunque e in qualsiasi momento sia necessario».