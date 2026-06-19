A Olgiate Comasco apre una nuova pista Bmx Race

Nel pomeriggio di sabato 4 luglio, al BMX Stadium di via don Sterlocchi a Olgiate Comasco, si terrà l’inaugurazione della nuova pista BMX Race, evento organizzato dalla BMX Ciclistica Olgiatese con il Patrocinio di Regione Lombardia, Comune di Olgiate Comasco e Panathlon International Club di Como.

Un traguardo storico per la BMX Ciclistica Olgiatese, che da anni gestisce direttamente il BMX Stadium, ottenuto dopo un lungo e tortuoso percorso che ha caratterizzato le fasi di progettazione esecutiva e realizzazione.

Il progetto, presentato a gennaio 2022, ha ottenuto un finanziamento da Regione Lombardia e dal Comune di Olgiate Comasco.

«Sarà un evento speciale, dedicato a tutti gli appassionati delle due ruote tra sport, divertimento e adrenalina pura, all’altezza degli sforzi e degli impegni economici profusi da tutti i soggetti coinvolti, che vogliamo vivere insieme alle autorità, agli sponsor, agli amici e sostenitori, agli atleti, agli ex presidenti della società – commenta il presidente Michele Guariglia – Nel corso degli anni la nostra società si è occupata della manutenzione ordinaria dell’impianto sportivo, della preparazione e realizzazione di importanti progetti di adeguamento e miglioramento, per mantenere gli standard ai più alti livelli nel panorama nazionale e internazionale. Questo momento rappresenta il meritato premio per il grande lavoro svolto in tutti questi anni».

Il programma prevede alle 17.00 l’accoglienza di autorità, sponsor e sostenitori, con visita riservata al rinnovato impianto sportivo, alle 18.00 l’inizio della cerimonia d’inaugurazione, con dichiarazioni ufficiali e interviste, alle 19.00 il taglio del nastro con prima discesa dal cancelletto di partenza.

Saranno presenti gli atleti della Nazionale italiana di BMX per un allenamento dalle 16.00 alle 18.00.

La nuova pista sarà quindi aperta fino alle 22.00 per la pratica libera del BMX RACE per atleti tesserati FCI; con musica, food e drink per tutta la serata.

Il giorno successivo, domenica 5 luglio, la pista sarà messa a disposizione di tutti i tesserati delle Società BMX italiane, per la pratica del BMX RACE.