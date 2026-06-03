Ad Arcisate una serata per discutere di futuro e partecipazione con il Centro Studi Comuni Orizzonti

L’appuntamento è per mercoledì 3 giugno alle 20,45 alla Sala Frontalieri, sotto al Comune. Al centro della serata le questioni sociali, la democrazia locale e le iniziative per rafforzare il coinvolgimento delle persone nella vita pubblica delle comunità

Un momento di confronto aperto tra amministratori, cittadini e persone interessate ai temi della partecipazione e della vita pubblica. È questo l’obiettivo dell’incontro promosso dal Centro Studi Comuni Orizzonti APS, in programma questa sera, mercoledì 3 giugno alle 20.45, nella sala “Ai Lavoratori Frontalieri” di via Roma ad Arcisate.

L’iniziativa, dal titolo “Dialoghiamo il futuro per costruire il bene comune“, vuole creare uno spazio di dialogo dedicato alle questioni che riguardano le comunità locali, il rapporto tra cittadini e istituzioni e le sfide sociali che caratterizzano il presente.

Politica, partecipazione e amministrazione locale

L’incontro è rivolto non solo agli amministratori comunali, ma anche a cittadini, associazioni e a chiunque desideri approfondire temi legati all’amministrazione locale, alla partecipazione civica e alla democrazia.

Tra gli argomenti proposti figurano le politiche sociali, le attività che favoriscono la condivisione e la partecipazione, la tutela dei diritti e il ruolo delle istituzioni nel costruire comunità più coese e inclusive.

Rafforzare il legame tra cittadini e istituzioni

L’obiettivo è quello di favorire una maggiore apertura delle istituzioni verso i cittadini, promuovere il confronto tra amministratori locali e comunità e rendere più concreta l’idea di bene comune.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di incontri periodici promossi dal Centro Studi Comuni Orizzonti APS, realtà che si propone di stimolare il dibattito pubblico e il coinvolgimento attivo delle persone nella vita delle proprie comunità.

La serata è aperta a tutti coloro che desiderano contribuire con idee, esperienze e proposte al futuro del territorio.