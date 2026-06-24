Addio ad Aldo Ambrosini, pittore e artista varesino

Il mondo dell’arte varesina perde Aldo Ambrosini, pittore e artista varesino, che nel corso della sua lunga carriera ha saputo distinguersi per una ricerca artistica originale e personale, lasciando un segno profondo nella vita culturale del territorio. Nato a Varese nel 1942, Ambrosini aveva iniziato la sua attività espositiva nella metà degli anni Sessanta, dopo gli studi all’Accademia di Brera e alla Scuola d’Arte del Castello Sforzesco di Milano. Nel corso degli anni ha partecipato a numerose mostre personali e collettive, sviluppando un linguaggio espressivo caratterizzato dalla sperimentazione tecnica, dall’uso di materiali leggeri e da una forte sensibilità poetica.

Le sue opere sono state esposte in diverse sedi italiane e hanno trovato spazio anche in collezioni pubbliche. La sua produzione artistica è stata apprezzata per la capacità di evocare atmosfere sospese e suggestive, nelle quali figure e segni si intrecciano in un equilibrio delicato tra realtà e immaginazione. Ambrosini è stato inoltre tra i soci fondatori dell’Associazione Liberi Artisti della Provincia di Varese, contribuendo alla nascita e alla crescita di una delle realtà culturali più significative del territorio. Attraverso il suo impegno associativo ha sostenuto la diffusione dell’arte e il dialogo tra artisti, partecipando attivamente alla vita culturale della provincia.

L’ultimo saluto ad Aldo Ambrosini sarà celebrato venerdì 26 giugno alle ore 14.30 nella Chiesa Parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo di Masnago.

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