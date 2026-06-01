Aggredisce gli agenti a Como durante un controllo: arrestato 57enne armato di coltelli
L’uomo, senza fissa dimora e privo di documenti, ha reagito con violenza a un controllo della Polizia in via Garibaldi. Arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, è stato anche denunciato per lesioni e porto abusivo di armi. Un agente ha riportato ferite giudicate guaribili in cinque giorni
La Polizia di Stato di Como ha arrestato nella mattinata di sabato un cittadino croato di 57 anni, senza fissa dimora in Italia e privo di documenti, con l’accusa di resistenza e violenza a pubblico ufficiale. L’uomo è stato inoltre denunciato a piede libero per lesioni e porto abusivo di armi e sanzionato amministrativamente per ubriachezza.
L’intervento è avvenuto intorno alle 10 in via Garibaldi, durante un normale servizio di controllo del territorio svolto da una pattuglia della Squadra Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Como. Gli agenti hanno notato il 57enne in evidente stato di alterazione e con un aspetto trasandato, decidendo di procedere a un controllo.
Alla vista dei poliziotti, però, l’uomo avrebbe assunto immediatamente un atteggiamento ostile e aggressivo, scagliandosi contro gli operatori. Gli agenti sono riusciti a bloccarlo solo dopo una colluttazione, durante la quale il 57enne avrebbe continuato a opporre resistenza, sferrando anche calci.
La successiva perquisizione ha permesso di rinvenire in suo possesso un coltellino svizzero, un coltello da cucina e una forbice. Accompagnato negli uffici della Questura per gli accertamenti di rito, sono emersi a suo carico precedenti di polizia per resistenza, danneggiamento e lesioni.
Al termine delle procedure, l’uomo è stato arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, denunciato per lesioni e porto abusivo di armi e sanzionato per ubriachezza. Informato dell’accaduto, il pubblico ministero di turno ha disposto il giudizio per direttissima, fissato per questa mattina alle 9.30.
Nel corso dell’intervento uno degli agenti coinvolti ha riportato lesioni con una prognosi di cinque giorni.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Rissa con bastoni e sassaiola alla stazione di Garbagnate: danneggiato anche un treno
SABY24 su Case di riposo, in provincia di Varese una retta da 2.548 euro al mese: più cara della media lombarda
Bustocco-71 su Code e disagi sulla provinciale del lago: i lavori di asfaltatura bloccano il traffico tra Buguggiate e le autostrade
principe.rosso su A Luino confronto sulla scuola con il sottosegretario Frassinetti
Viacolvento su A Luino confronto sulla scuola con il sottosegretario Frassinetti
Felice su Dormiva in un bivacco nel bosco a Tradate con oltre 100 dosi di droga ma viene assolto dall’accusa di spaccio
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.