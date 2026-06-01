Aggredisce gli agenti a Como durante un controllo: arrestato 57enne armato di coltelli

La Polizia di Stato di Como ha arrestato nella mattinata di sabato un cittadino croato di 57 anni, senza fissa dimora in Italia e privo di documenti, con l’accusa di resistenza e violenza a pubblico ufficiale. L’uomo è stato inoltre denunciato a piede libero per lesioni e porto abusivo di armi e sanzionato amministrativamente per ubriachezza.

L’intervento è avvenuto intorno alle 10 in via Garibaldi, durante un normale servizio di controllo del territorio svolto da una pattuglia della Squadra Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Como. Gli agenti hanno notato il 57enne in evidente stato di alterazione e con un aspetto trasandato, decidendo di procedere a un controllo.

Alla vista dei poliziotti, però, l’uomo avrebbe assunto immediatamente un atteggiamento ostile e aggressivo, scagliandosi contro gli operatori. Gli agenti sono riusciti a bloccarlo solo dopo una colluttazione, durante la quale il 57enne avrebbe continuato a opporre resistenza, sferrando anche calci.

La successiva perquisizione ha permesso di rinvenire in suo possesso un coltellino svizzero, un coltello da cucina e una forbice. Accompagnato negli uffici della Questura per gli accertamenti di rito, sono emersi a suo carico precedenti di polizia per resistenza, danneggiamento e lesioni.

Al termine delle procedure, l’uomo è stato arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, denunciato per lesioni e porto abusivo di armi e sanzionato per ubriachezza. Informato dell’accaduto, il pubblico ministero di turno ha disposto il giudizio per direttissima, fissato per questa mattina alle 9.30.

Nel corso dell’intervento uno degli agenti coinvolti ha riportato lesioni con una prognosi di cinque giorni.