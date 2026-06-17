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Auto esce di strada a Valganna e si ribalta sulla statale 233: ferito un uomo di 57 anni

Incidente nel pomeriggio lungo la SS233. Sul posto vigili del fuoco, soccorritori e carabinieri. Il conducente ha riportato ferite lievi

Finisce nel bosco con l\'auto in Valganna

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, mercoledì, lungo la strada statale 233 nel territorio comunale di Valganna.

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L’allarme è scattato intorno alle 14.34 per un’auto finita fuori strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Varese, i carabinieri della Compagnia di Luino e i mezzi di soccorso sanitario inviati da Soreu dei Laghi.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio delle forze dell’ordine, un’autovettura condotta da un uomo di 57 anni avrebbe perso il controllo mentre percorreva la statale, uscendo dalla carreggiata e ribaltandosi su un fianco.

I vigili del fuoco, giunti sul posto poco prima delle 15, hanno provveduto a mettere in sicurezza il veicolo incidentato e l’area interessata dall’evento.

Il conducente è stato assistito dal personale sanitario intervenuto con ambulanza e mezzo di soccorso avanzato. Fortunatamente le sue condizioni non sarebbero gravi: l’uomo ha riportato ferite lievi ed è stato soccorso in codice giallo.

I carabinieri stanno effettuando gli accertamenti necessari per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.

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Pubblicato il 17 Giugno 2026
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