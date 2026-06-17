Auto esce di strada a Valganna e si ribalta sulla statale 233: ferito un uomo di 57 anni
Incidente nel pomeriggio lungo la SS233. Sul posto vigili del fuoco, soccorritori e carabinieri. Il conducente ha riportato ferite lievi
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