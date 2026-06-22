Dal podio olimpico alle sfide dell’impresa. Elia Luini ospite di ConfapiNet

Dallo sport d’élite al mondo dell’impresa, passando per i valori della determinazione, della disciplina e del gioco di squadra. Sarà questo il filo conduttore del prossimo appuntamento di ConfapiNet, il ciclo di incontri promosso da Confapi Varese per offrire occasioni di confronto e crescita al tessuto imprenditoriale del territorio. Ospite della serata sarà Elia Luini, uno dei più grandi interpreti del canottaggio italiano, oggi imprenditore e socio della Cromoflash srl di Castronno. L’incontro si terrà mercoledì 24 giugno alle 17.30 nella sede della Canottieri Varese e rappresenterà un’occasione per conoscere da vicino il percorso umano e professionale di un atleta che ha saputo trasformare l’esperienza maturata nello sport in competenze utili anche alla guida di un’azienda. Luini porterà al pubblico una storia fatta di sacrifici, scelte e capacità di rialzarsi dopo le difficoltà. Un percorso che lo ha visto conquistare risultati di assoluto prestigio sulla scena internazionale, tra cui la medaglia d’argento ai Giochi Olimpici di Sydney 2000, quattro titoli mondiali tra il 1998 e il 2003 e un titolo europeo nel 2011. Traguardi che raccontano una carriera costruita con impegno, costanza e una forte cultura della performance.

A dialogare con lui sarà Michele Mancino, vicedirettore di VareseNews, che guiderà un’intervista pensata per esplorare il legame tra mentalità sportiva e cultura imprenditoriale. Al centro del confronto ci saranno temi sempre più attuali per le piccole e medie imprese: la gestione della pressione, la capacità di prendere decisioni in contesti complessi, l’importanza della leadership e il valore del lavoro di squadra. L’obiettivo dell’iniziativa è offrire spunti concreti agli imprenditori del territorio attraverso una testimonianza capace di unire esperienze apparentemente lontane ma accomunate dalla ricerca dell’eccellenza. Nel canottaggio, come in azienda, il risultato dipende infatti dalla preparazione, dalla fiducia reciproca e dalla capacità di affrontare gli imprevisti senza perdere la rotta.

L’appuntamento si preannuncia quindi come un momento di ispirazione e confronto aperto non solo agli imprenditori e ai manager, ma anche a tutti coloro che sono interessati alle grandi storie di sport e di impresa.

L’ingresso è gratuito previa prenotazione.

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