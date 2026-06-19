Federmanager Varese: Giovanni Cassataro eletto Presidente per il triennio 2026-2029

Giovanni Cassataro è il nuovo presidente di Federmanager Varese. L’elezione è avvenuta durante l’assemblea annuale dell’associazione, che si è tenuta lo scorso 13 giugno nella cornice di Villa Cagnola. In quella sede sono stati resi noti i risultati delle votazioni per il rinnovo degli organi sociali per il triennio 2026-2029, mentre il successivo 18 giugno si è svolta la riunione di insediamento del nuovo consiglio direttivo che guiderà la realtà territoriale.

Il passaggio di testimone alla guida dei manager varesini

Cassataro, manager con una consolidata esperienza professionale nel settore delle risorse umane e della direzione del personale, raccoglie il testimone da Sergio Biganzoli. Il neo presidente guiderà l’associazione per i prossimi tre anni con l’obiettivo di sviluppare ulteriormente iniziative, servizi e occasioni di networking e crescita professionale per gli associati. Tra le priorità del mandato figura anche il rafforzamento delle relazioni con le realtà sociali e istituzionali del territorio varesino.

Ad affiancare il nuovo presidente in questo percorso ci saranno due figure chiave. Raffaella Cremonesi è stata nominata vicepresidente, mentre il ruolo di tesoriere è stato affidato a Gianfranco Bottarini.

Gli obiettivi per il triennio: tutele, servizi e coinvolgimento

L’impegno della nuova squadra di governance punta ad ampliare i servizi e a far percepire il valore della comunità manageriale anche a chi ancora non si è avvicinato all’associazione, valorizzando il patrimonio di tutele e opportunità costruito nel tempo.

«Sono lusingato per la fiducia – le prime parole di Giovanni Cassataro, presidente di Federmanager Varese – che il Consiglio Direttivo ha voluto accordarmi e desidero ringraziare tutti i suoi componenti. Abbiamo una grande responsabilità: guidare Federmanager Varese significa rappresentare donne e uomini che, ogni giorno, mettono a disposizione delle imprese competenza, esperienza e capacità manageriali, contribuendo in modo determinante alla loro crescita e competitività in un contesto sempre più complesso e incerto».

Il valore della partecipazione e del territorio

Il presidente ha sottolineato la volontà di essere più presenti sul territorio, vicino ai manager per rispondere con efficacia alle loro esigenze pratiche e professionali.

«Nei prossimi tre anni intendiamo proseguire – ha aggiunto Giovanni Cassataro, presidente di Federmanager Varese – con determinazione questo impegno, lavorando per una Federmanager Varese sempre più presente sul territorio, più vicina ai manager e capace di rispondere con efficacia alle loro esigenze. Vogliamo inoltre coinvolgere maggiormente quei colleghi che ancora non percepiscono appieno il valore della nostra comunità manageriale. Federmanager ha contribuito nel tempo a costruire tutele, servizi e opportunità che oggi rappresentano un patrimonio importante per la categoria. È nostro compito rafforzare questa consapevolezza e favorire una partecipazione sempre più ampia e attiva. Per raggiungere questi obiettivi metteremo a disposizione esperienza, tempo, passione, energia ed entusiasmo. Ringrazio nuovamente il Consiglio Direttivo per la fiducia accordata. E ora, al lavoro. Insieme».

I componenti del nuovo Consiglio Direttivo che lavoreranno insieme alla presidenza sono Andrea Andreoli, Claudio Arienta, Raffaella Baiardi, Gian Paolo Colzani, Franco Landonio, Federico Bruno Piccotti, Lucia Martina Riboldi, Francesca Schiezzari e Carlo Oreste Valerio.