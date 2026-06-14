Giò Dipalma domina il Valli Ossolane e allunga in classifica nel CIR Challenge

Prova di forza impressionante di Giò Dipalma al Rally Valli Ossolane. Il pilota di Malnate, che ha finalmente avuto l’occasione di pianificare una stagione (o almeno una parte) ad alti livelli, si è imposto nella seconda tappa del Campionato Italiano Rally Challenge bissando il successo già ottenuto nella Coppa Valtellina.

Una doppietta notevole, visto anche il campo degli avversari, ma assolutamente meritata: Dipalma, che questa volta è stato navigato dal luinese Roberto Mometti a bordo di una Skoda Fabia Rally2, ha comandato la classifica dalla prima all’ultima prova speciale in programma nel VCO, ha vinto 5 PS su 9 e concluso la corsa con 29″8 di vantaggio su Marco Signor (Toyota Yaris) e 36″8 su Corrado Pinzano (Skoda Fabia). Quarto posto per l’idolo di casa – e dieci volte vincitore – Davide Caffoni, quinto per il comasco Alessandro Re.

Ai 15 punti ottenuti per la vittoria, Dipalma ne ha aggiunti 2 guadagnati nella power stage vinta da Signor che si conferma così il principale rivale del malnatese per la corsa al CIRC: dopo le prime due gare stagionali la classifica vede Dipalma a quota 32 punti e il pilota della Toyota secondo con 29, un margine sottile ma comunque lievemente incrementato da Giò che alla vigilia era a +1 sull’esperto avversario.

Peccato invece per Simone Miele, altra “punta” del Varesotto in questa competizione che – lo ricordiamo – per importanza segue solo il CIAR Sparco su scala nazionale per l’asfalto. Il pilota di Olgiate Olona, anch’esso su Skoda Fabia con Andrea Sassi, stava lottando per migliorare la settima piazza quando si è dovuto ritirare dopo aver “toccato” in maniera abbastanza significativa durante la penultima prova.

Tra gli altri varesotti in gara, terzo gradino del podio (19° assoluto) da navigatore in classe Rally4 per Mauro Chiodo accanto al pilota locale Massimo Margaroli (Peugeot 208) in una categoria dominata dalle Lancia Ypsiolon di Iani e Ardizzonte. Sempre in Rally4 sesto posto per Andrea Spataro e settimo per Pietro D’Agostino, navigatore di Kim Daldini.