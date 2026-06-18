La Salus Gerenzano è campione lombarda UISP under 18

NOTIZIARIO UISP del 18 giugno 2026

BASKET UISP REGIONALE – La Salus Gerenzano è campione di Lombardia

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Dopo aver vinto il campionato Uisp di pallacanestro under 18, domenica scorsa (14 giugno) la Salus Gerenzano ha affrontato sul campo neutro di Arese la Sanfru Basket vincendo 76 a 66 e laureandosi campione di Lombardia. Settimana prossima la squadra guidata dal coach Jacopo Marinoni disputerà le finali nazionali a Rimini.

UNA PALESTRA A CIELO APERTO – Attività nel Parco Altomilanese dal 22 giugno al 18 settembre

Dal 22 giugno al 18 settembre 2026, il Parco Alto Milanese si trasforma in un’irresistibile oasi di benessere con la nuova edizione di “Una palestra a cielo aperto”. L’iniziativa, promossa dal Consorzio Parco Alto Milanese (con i comuni di Busto Arsizio, Legnano, Castellanza) e dal CSK Busto Arsizio, offre un’estate di sport, svago e socialità totalmente gratuiti. Per scoprire i corsi e riservare il vostro posto, non perdete la presentazione con preiscrizioni sabato 20 giugno alle 10:30 in Via Azimonti a Castellanza, proprio

all’ingresso del Bar “La Baitina”.

Il programma settimanale è ricchissimo: basta portare un tappetino, una borraccia e tanta energia. Il lunedì si parte carichi dalle 18:00 alle 19:00 con il Walking Football fino al 3 agosto, seguito poi dalla Ginnastica Dolce dal 10 agosto. Il martedì mattina è dedicato al risveglio muscolare con due sessioni di Ginnastica Dolce, dalle 9:00 alle 10:00 e dalle 10:00 alle 11:00. Il mercoledì è il giorno più dinamico: la mattina offre Tai Chi Chuan e Ginnastica Dolce alle 9:00, seguiti alle 10:00 dal corso speciale per Persone con Fragilità; la sera, spazio alla Prevenzione Cadute alle 18:00 (fino a metà luglio), al Tai Chi Chuan alle 18:30 (fino al 5 agosto) e alla Ginnastica Posturale dal 12 agosto alle 18:00.

Il giovedì mattina, dalle 9:00 alle 10:00, potrete scegliere tra la fluidità dello Yoga e la Ginnastica Dolce, mentre il venerdì si chiude in bellezza replicando il doppio appuntamento mattutino di Ginnastica Dolce alle 9:00 e alle 10:00. Ricordate che dal 17 al 21 agosto le attività si fermeranno per la pausa estiva. Che vogliate rilassarvi o mettervi alla prova, c’è un’attività per ognuno di voi, senza limiti di età. Per dettagli e iscrizioni chiamate il 366 2762701 o scrivete a palestraacieloaperto@cskbustoa.it. Il benessere vi aspetta sotto il cielo!

TRAIL SPRInTZ A CALDÈ – Corsa al tramonto sul Lago Maggiore

Venerdì 19 giugno prende il via la prima edizione del “TRAIL SPRInTZ a Caldè”, la nuova manifestazione podistica organizzata da ASD SPRInTZ Running Laveno, affiliata alla Uisp, con il patrocinio del Comune di Castelveccana.

Ritrovo alle 18.30 in Piazza Lago, a Caldè; partenza del trail alle 19.30, quando il sole cala sul lago e regala l’atmosfera più suggestiva. Il percorso, di 8 km con 200 metri di dislivello, si snoda tra i sentieri panoramici sopra Caldè, con vista sul Lago Maggiore.

Ai più piccoli è dedicato il Mini-giro (400 m e 1 km), in partenza alle 19.00. La corsa è non competitiva: ci si iscrive sul posto dalle 17.30, con quota di 10 euro, mentre per i ragazzi la partecipazione è gratuita. Sono previste premiazioni per i primi tre uomini e donne e per i primi atleti residenti a Castelveccana. A seguire, tutti in festa con la Sagra della Costina e Porchetta della Pro Loco: con il pettorale una bibita in omaggio e musica live. Info: Facebook SprintzRunningLaveno, 393 0218503.