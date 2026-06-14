Oltre il lago: alla scoperta del territorio di Mombello e della sua storia
Un itinerario proposto dalla Pro Loco Laveno Mombello Cerro: passeggiata alla scoperta del nucleo di Mombello e delle sue origini
Si è svolto con grande successo sabato 13 giugno il nuovo appuntamento di “Due passi in compagnia”, il ciclo di passeggiate organizzato dalla Pro Loco Laveno Mombello Cerro per valorizzare e far conoscere il patrimonio storico, artistico e naturalistico del territorio.
Numerosi partecipanti hanno preso parte all’itinerario dedicato a Mombello e alle sue origini, accompagnati dalla guida ambientale Donatella Reggiori e dall’esperto Carlo Petoletti, che hanno saputo coinvolgere il gruppo con approfondimenti e curiosità legati alla storia e all’ambiente locale.
La mattinata è iniziata dal Parco della Torbiera, area di grande interesse naturalistico e storico, dove circa 7.000 anni fa sorse il primo nucleo abitato di Mombello. Il percorso è poi proseguito con la visita alla suggestiva Chiesa di Santa Maria di Corte, preziosa testimonianza dell’epoca medievale risalente al XIII secolo.
I partecipanti hanno quindi raggiunto la Rocca di Mombello, dove sono stati illustrati la Chiesa-Lazzaretto di San Michele e il Monumento Comunale ai Caduti, luoghi che custodiscono importanti testimonianze della storia della comunità locale.
L’iniziativa ha confermato ancora una volta l’interesse del pubblico verso la conoscenza del territorio e delle sue peculiarità, offrendo un’occasione di incontro, approfondimento culturale e scoperta delle bellezze che caratterizzano il comprensorio di Laveno Mombello.
Il calendario di “Due passi in compagnia” proseguirà con nuovi appuntamenti dedicati alla scoperta di altre realtà del territorio: Vararo e il suo Roseto il 28 giugno, Cerro il 12 luglio e Laveno il 20 settembre.
Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sui prossimi eventi sono disponibili sulle pagine social della Pro Loco Laveno Mombello Cerro, sul sito www.prolocolmc.it e sul portale turistico www.visitlaveno.it
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
pzellner su Elon Musk entra dal tetto
MarcoGamberoni su Comerio perde un'icona: la piscina della ex Whirlpool non riaprirà per l'estate 2026
principe.rosso su Maltempo, nubifragio sul sud della provincia: grandine tra Gallarate, Cassano e Somma. Alberi caduti a Legnano
Tommaso Guidotti su Sulla ciclabile di viale Belforte serve fare chiarezza
Fabio Rocchi su Sulla ciclabile di viale Belforte serve fare chiarezza
principe.rosso su Ragazzini spaccano con un martelletto il vetro di un autobus di Autolinee Varesine, l'azienda: "Siamo esasperati"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.