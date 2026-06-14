Oltre il lago: alla scoperta del territorio di Mombello e della sua storia

Si è svolto con grande successo sabato 13 giugno il nuovo appuntamento di “Due passi in compagnia”, il ciclo di passeggiate organizzato dalla Pro Loco Laveno Mombello Cerro per valorizzare e far conoscere il patrimonio storico, artistico e naturalistico del territorio.

Galleria fotografica Alla scoperta della storia di Mombello 4 di 8

Numerosi partecipanti hanno preso parte all’itinerario dedicato a Mombello e alle sue origini, accompagnati dalla guida ambientale Donatella Reggiori e dall’esperto Carlo Petoletti, che hanno saputo coinvolgere il gruppo con approfondimenti e curiosità legati alla storia e all’ambiente locale.

La mattinata è iniziata dal Parco della Torbiera, area di grande interesse naturalistico e storico, dove circa 7.000 anni fa sorse il primo nucleo abitato di Mombello. Il percorso è poi proseguito con la visita alla suggestiva Chiesa di Santa Maria di Corte, preziosa testimonianza dell’epoca medievale risalente al XIII secolo.

I partecipanti hanno quindi raggiunto la Rocca di Mombello, dove sono stati illustrati la Chiesa-Lazzaretto di San Michele e il Monumento Comunale ai Caduti, luoghi che custodiscono importanti testimonianze della storia della comunità locale.

L’iniziativa ha confermato ancora una volta l’interesse del pubblico verso la conoscenza del territorio e delle sue peculiarità, offrendo un’occasione di incontro, approfondimento culturale e scoperta delle bellezze che caratterizzano il comprensorio di Laveno Mombello.

Il calendario di “Due passi in compagnia” proseguirà con nuovi appuntamenti dedicati alla scoperta di altre realtà del territorio: Vararo e il suo Roseto il 28 giugno, Cerro il 12 luglio e Laveno il 20 settembre.

Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sui prossimi eventi sono disponibili sulle pagine social della Pro Loco Laveno Mombello Cerro, sul sito www.prolocolmc.it e sul portale turistico www.visitlaveno.it