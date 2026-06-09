Sciopero treni venerdì 11 giugno, occhio ai disagi
È stato dichiarato dalla sola sigla Cub Trasporti/ Sindacato Generale di Base ma potrebbe comportare problemi
L’11 giugno possibili disagi per lo sciopero dei treni: l’astensione dal lavoro è stata dichiarata dalla sola sigla Cub Trasporti/ Sindacato Generale di Base.
Per la precisione lo sciopero è dalle ore 3:00 di giovedì 11 giugno fino alle ore 2:00 di venerdì 12 giugno 2026, a livello nazionale.
Sono attive le fasce orarie di garanzia, dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21: sono le ore in cui è garantita la circolazione di alcuni specifici treni (attenzione: non tutti).
Nel caso di Trenord in Lombardia la lista dei treni garantiti è qui.
Per il servizio aeroportuale, saranno instituiti: autobus a Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per i soli collegamenti aeroportuali tra “Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto” (senza fermate intermedie). Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1.
Autobus a Stabio e Malpensa Aeroporto per garantire il collegamento aeroportuale S50 “Malpensa Aeroporto – Stabio” come previsto per i lavori già pubblicizzati con precedente avviso n. 118/2026.
Per Trenitalia invece le informazioni specifiche si trovano qui.
Lo sciopero riguarda anche il trasporto merci su rotaia.
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