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Sciopero treni venerdì 11 giugno, occhio ai disagi

È stato dichiarato dalla sola sigla Cub Trasporti/ Sindacato Generale di Base ma potrebbe comportare problemi

sciopero treni

L’11 giugno possibili disagi per lo sciopero dei treni: l’astensione dal lavoro è stata dichiarata dalla sola sigla Cub Trasporti/ Sindacato Generale di Base.

Per la precisione lo sciopero è dalle ore 3:00 di giovedì 11 giugno fino alle ore 2:00 di venerdì 12 giugno 2026, a livello nazionale.
Sono attive le fasce orarie di garanzia, dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21: sono le ore in cui è garantita la circolazione di alcuni specifici treni (attenzione: non tutti).

Nel caso di Trenord in Lombardia la lista dei treni garantiti è qui.

Per il servizio aeroportuale, saranno instituiti: autobus a Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per i soli collegamenti aeroportuali tra “Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto” (senza fermate intermedie). Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1.

Autobus a Stabio e Malpensa Aeroporto per garantire il collegamento aeroportuale S50 “Malpensa Aeroporto – Stabio” come previsto per i lavori già pubblicizzati con precedente avviso n. 118/2026.

Per Trenitalia invece le informazioni specifiche si trovano qui.

Lo sciopero riguarda anche il trasporto merci su rotaia.

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Pubblicato il 09 Giugno 2026
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