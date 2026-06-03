Somma Lombardo piange Alessandro Caccaro
La scomparsa improvvisa venerdì 29 maggio. Aveva 60 anni: era un imprenditore edile e figura radicata nella vita della città. L'ultimo saluto giovedì 4 giugno
Si è spento improvvisamente, venerdì 29 maggio, all’età di 60 anni, Alessandro Caccaro.
La notizia della sua prematura scomparsa ha scosso nel profondo la città, dove la famiglia Caccaro è storicamente molto conosciuta e stimata.
Noto imprenditore locale, Alessandro era alla guida dell’omonima impresa edile di famiglia, una realtà radicata nel tessuto economico della città ed era il cognato del sindaco uscente, Stefano Bellaria. Il fratello Alberto, figura altrettanto nota e apprezzata, spende da anni la sua vita come sacerdote missionario in Cambogia.
Alessandro lascia la moglie Paola con i figli Filippo e Giacomo, i fratelli Alberto e Paola, i nipoti, gli zii. Per volontà della famiglia, in luogo dei fiori, sono gradite offerte che saranno interamente devolute a sostegno della missione in Cambogia di Padre Alberto, per continuare a portare speranza nel nome di Alessandro.
Per chi volesse porgere l’ultimo saluto e stringersi ai familiari, sono stati resi noti i dettagli delle esequie: i funerali si terranno giovedì 4 giugno alle ore 14:00, presso la Basilica di Sant’Agnese a Somma Lombardo. La funzione sarà preceduta dalla recita del Santo Rosario, prevista per le ore 13:30 nella medesima Basilica.
La salma riposa attualmente presso la “Casa Funeraria Chinello” (in via Beltramolli n°2, Somma Lombardo).
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