Il Parco Archeologico di Castelseprio e i cammini protagonisti a Donnaregina a Napoli

Il prestigioso scenario del Complesso Monumentale di Donnaregina Vecchia, gioiello trecentesco nel cuore del centro storico di Napoli, è diventato nei giorni scorsi palcoscenico di un originale incontro tra culture e territori. Lo scorso 7 luglio, in occasione dell’esame di Architettura del Paesaggio della Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio dell’Università Federico II SSBAP, il patrimonio lombardo di Castelseprio è stato il protagonista di una brillante prova accademica che ha unito idealmente Varese e il capoluogo campano.

​L’allieva Filomena Lombardo, docente di Lettere e Storia all’Istituto di Istruzione Superiore “Luigi Einaudi” di Varese, ha sostenuto la prova d’esame dinanzi al professor Vincenzo Gioffrè, presentando un progetto dal titolo “Sinestesia della pietra: percorso di valorizzazione di Castelseprio attraverso i cammini storici della Lombardia tra la via Francisca e la Francigena“.

​Il lavoro, che ha ottenuto il massimo dei voti con 30 e lode, si è distinto per la profondità della ricerca e la qualità della presentazione visiva. A corredo del caso di studio, l’allieva ha realizzato un meticoloso “Atlante iconografico” di Castelseprio e un pannello espositivo di forte impatto visivo (42 cm di base per 118,9 cm di altezza), che illustra le potenzialità del sito nel contesto dei cammini storici.​La particolarità dell’evento risiede proprio in questo “viaggio” di Castelseprio: il sito archeologico varesino è approdato in uno dei centri culturali più rinomati di Napoli, creando un ponte inedito tra Nord e Sud Italia.

Il progetto espositivo, unitamente agli altri casi studio presentati dagli specializzandi, ha trasformato la sala monumentale di Donnaregina in un laboratorio di valorizzazione paesaggistica che ha saputo valorizzare le radici storiche della Lombardia attraverso lo sguardo della scuola napoletana.​

Ascolta l’intervista di Filomena Lombardo su Radio Materia

«Portare la storia e la bellezza di Castelseprio nel cuore di Napoli è stata un’esperienza di grande valore simbolico – sottolinea l’archeologa Filomena Lombardo – testimoniando come il paesaggio, inteso come ‘sinestesia della pietra’, possa unire territori distanti attraverso il filo invisibile ma potente dei cammini storici».

​L’esposizione dei lavori, che testimonia l’eccellenza della didattica della Federico II, conferma il ruolo cruciale della Scuola di Specializzazione nel formare professionisti capaci di dialogare con la complessità del patrimonio architettonico e paesaggistico nazionale.​