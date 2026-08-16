Accoltellamento a Lugano, 24enne in pericolo di vita: arrestato un ventenne
L'aggressione è avvenuta poco prima delle 4 del 15 agosto in via Pelloni: la vittima è stata trasportata in ospedale in condizioni gravi
Un 24enne cittadino iracheno residente nella regione è rimasto gravemente ferito in un accoltellamento avvenuto nella notte tra venerdì 14 e sabato 15 agosto a Lugano. Le indagini hanno portato al fermo di un 20enne cittadino italiano, anche lui residente nella regione, la cui posizione è ora al vaglio degli inquirenti.
L’episodio è avvenuto poco prima delle 4 in via Pelloni. Secondo una prima ricostruzione comunicata dal Ministero pubblico e dalla Polizia cantonale, una persona avrebbe ferito il 24enne con un’arma da taglio per poi allontanarsi dal luogo dell’aggressione.
Il 24enne ricoverato in gravi condizioni
Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale e della Polizia Città di Lugano, insieme ai soccorritori della Croce Verde di Lugano.
Dopo aver ricevuto le prime cure, il 24enne è stato trasportato in ambulanza all’ospedale. Secondo quanto riferito dai medici, le ferite riportate sono gravi e tali da metterne in pericolo la vita.
Fermato un 20enne residente nel Luganese
Le successive indagini hanno permesso agli inquirenti di identificare e fermare un 20enne cittadino italiano residente nella regione. La sua posizione è attualmente oggetto di accertamenti.
Le principali ipotesi di reato formulate nei suoi confronti sono tentato assassinio e, in via subordinata, tentato omicidio intenzionale. Viene inoltre ipotizzata un’infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti.
L’inchiesta deve ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto, chiarire le cause dell’aggressione e definire le eventuali responsabilità.
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