Mps riaccende il risiko bancario. Doppia mossa su Banco Bpm e Banca Generali

Il risiko bancario non va in vacanza. Nonostante il caldo di agosto, scambi più rarefatti, le manovre sul consolidamento del credito continuano a tenere alta l’attenzione degli operatori. Al centro della seduta tornano Monte dei Paschi di Siena e due dossier appetibili: Banco Bpm e Banca Generali.

L’amministratore delegato di Mps, Luigi Lovaglio, starebbe lavorando a una doppia offensiva, due OPS, una su Banco Bpm e l’altra su Banca Generali. Non un’operazione congiunta, dunque, ma due possibili strade da sottoporre al consiglio di amministrazione, chiamato a valutare quale assetto possa offrire a Siena la combinazione più convincente.

UNA RISPOSTA ALL’OPAS DI INTESA SANPAOLO

La mossa avrebbe anche un chiaro significato nel risiko nazionale, ovvero offrire al mercato un’alternativa rispetto alla prospettata OPAS di Intesa Sanpaolo, in coordinamento con Unipol. Il dossier sarebbe già sul tavolo del Cda di Mps. Per ora Banca Generali mantiene il silenzio su una possibile OPS del Monte dei Paschi di Siena. A parlare è però il mercato. Il titolo avanza del 2,11%, segnale che l’ipotesi ha riacceso la speculazione, con volumi contenuti, pari a 116.094 pezzi e inferiori alla media. In attesa di ulteriori notizie, il quadro resta quindi fluido. In una fase in cui ogni indiscrezione può ridisegnare alleanze e rapporti di forza, Mps prova a ritagliarsi un ruolo da protagonista.