Biotecnologie, all’Insubria una giornata per scoprire ricerca, studi e professioni
Mercoledì 30 settembre a Varese l’Università dell’Insubria propone “Insubria Biotech Lab”, una mattinata rivolta agli studenti delle scuole superiori e aperta a tutti, con incontri, laboratori e approfondimenti sulle applicazioni delle biotecnologie e sugli sbocchi professionali
Una giornata dedicata agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e aperta a tutti, organizzata dall’Università dell’Insubria nell’ambito della European Biotech Week 2026: è «Insubria Biotech Lab: scopri il mondo delle biotecnologie!», in programma mercoledì 30 settembre alle ore 9 a Varese.
L’evento si svolge nell’Aula Magna Granero-Porati, in via Dunant 3, e propone un viaggio tra ricerca, applicazioni e prospettive professionali nel campo delle biotecnologie.
Per partecipare in presenza è necessario registrarsi a questo link. I posti disponibili sono 150.
Nel corso della mattinata, docenti e ricercatori del Dipartimento di Biotecnologie e scienze della vita illustreranno il ruolo delle biotecnologie nei settori della salute, dell’agricoltura, della sostenibilità ambientale, dell’economia circolare e della lotta all’antibiotico-resistenza. Il programma prevede interventi dedicati alla bioeconomia e alle biotecnologie rosse, verdi e microbiche, oltre a esperienze pratiche nei laboratori didattici dell’Ateneo.
«Le biotecnologie rappresentano oggi uno dei settori più dinamici e strategici a livello internazionale e svolgono un ruolo crescente nello sviluppo di soluzioni innovative per la salute, l’ambiente e la produzione sostenibile – spiega la professoressa Elena Bossi, presidente del corso di laurea in Biotecnologie –. Il comparto offre inoltre prospettive professionali in numerosi ambiti, dalle industrie farmaceutiche e agroalimentari alle imprese della bioeconomia, fino ai laboratori di ricerca e alle strutture sanitarie».
La giornata sarà anche l’occasione per conoscere più da vicino l’offerta formativa dell’Università dell’Insubria, approfondire i percorsi di studio e scoprire gli sbocchi professionali legati al settore.
Per chi è interessato a proseguire gli studi in questo ambito, le iscrizioni per l’ammissione al corso di laurea in Biotecnologie si chiudono il 16 novembre con il terzo scaglione: https://www.uninsubria.it/accesso-programmato. Il corso di laurea in Scienze biologiche è invece ad accesso libero, con immatricolazioni aperte fino al 30 novembre; dal 1° ottobre al 30 novembre è prevista una mora da 50 a 100 euro: https://www.uninsubria.it/immatricolazioni.
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