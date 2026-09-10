Cedimento all’ingresso del palasport di Busto Arsizio: impianto evacuato
Il crollo si è verificato nel primo pomeriggio di giovedì 10 settembre all'interno del foyer di ingresso del piano rialzato dell'impianto di via Gabardi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza e le verifiche della struttura
Un intervento per un cedimento strutturale all’interno dell’impianto sportivo di via Gabardi ha fatto scattare l’evacuazione della struttura nel primo pomeriggio di giovedì 10 settembre. Il crollo si è verificato all’ingresso principale della e-work arena di Busto Arsizio, la casa della Uyba Volley, concentrandosi nell’area del foyer situata al piano rialzato.
L’allarme è scattato subito dopo il cedimento delle strutture interne del foyer. La squadra dei Vigili del Fuoco è giunta sul posto per mettere in sicurezza l’area interessata dal crollo, avviare le prime verifiche tecnico-strutturali ed accertarsi che non vi fossero persone coinvolte.
Sono stati impegnati un’autopompa e un’autoscala, con la presenza del funzionario di turno.
Evacuato l’impianto e le atlete della Uyba
Per ragioni di sicurezza, l’intero palazzetto dello sport è stato immediatamente evacuato. Tra le persone presenti al momento del fatto c’era anche la prima squadra della Uyba Volley, guidata da coach Barbolini, che stava svolgendo le consuete attività all’interno della struttura. Atlete, staff tecnico e personale dell’impianto sono stati fatti uscire nell’area esterna in attesa del completamento delle operazioni dei soccorritori.
Verifiche in corso sulle cause
I Vigili del Fuoco stanno proseguendo gli accertamenti per individuare le cause che hanno determinato il crollo nel foyer dell’impianto di via Gabardi e per stabilire la agibilità dei locali. La zona resta al momento transennata e interdetta al pubblico fino a nuova disposizione delle autorità competenti.
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