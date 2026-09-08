Cinema sotto le stelle, giovedì l’ultimo appuntamento a Marnate
Un anziano libraio e un giovane arrivato da lontano, uniti da un amore comune per i libri: è la storia al centro di "Il diritto alla felicità", il film che giovedì 10 settembre chiuderà la rassegna estiva Cinema sotto le stelle a Marnate
Un anziano libraio e un giovane arrivato da lontano, uniti da un amore comune per i libri: è la storia al centro di “Il diritto alla felicità”, il film che giovedì 10 settembre chiuderà la rassegna estiva Cinema sotto le stelle a Marnate.
La trama
Protagonisti sono Libero, libraio ormai avanti con gli anni, ed Essien, giovane immigrato da poco arrivato in Italia. Il loro incontro, mediato dalla lettura, si trasforma in un’amicizia capace di superare le distanze generazionali e culturali tra i due. Un film che parla di accoglienza, di conoscenza condivisa e di legami che nascono dove meno te lo aspetti, e che il Comune di Marnate ha scelto per congedarsi dall’estate.
L’appuntamento
La proiezione, a ingresso gratuito, è in programma alle 21.30 allo Spazio Brera, nel cortile del Comune di Marnate, in via Marconi. L’iniziativa è promossa dall’Assessorato alla Cultura e Politiche Giovanili in collaborazione con Filmstudio 90 APS.
Il bilancio della rassegna
Con questa serata si chiude l’edizione 2026 di Cinema sotto le stelle, che per tutta l’estate ha portato il cinema all’aperto a Marnate con appuntamenti pensati sia per i più giovani che per il pubblico adulto.
Le informazioni
Evento: Cinema sotto le stelle – ultima data della rassegna estiva
Film: Il diritto alla felicità
Data: giovedì 10 settembre 2026
Orario: 21.30
Luogo: Spazio Brera (cortile del Comune), via Marconi, Marnate
Ingresso: gratuito
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