Cade un albero in piazza Risorgimento a Milano: tre passanti feriti
Un uomo di 41 anni si trova sotto osservazione medica al Policlinico di Milano dopo essere stato travolto insieme ad altri due giovani dalla caduta di un ramo in piazza Risorgimento
Un grosso ramo si è staccato improvvisamente da un albero in piazza Risorgimento a Milano, travolgendo tre passanti nella mattinata di lunedì 14 settembre. Il fatto si è verificato poco prima delle 10.00 e ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi e delle forze dell’ordine per prestare le prime cure ai feriti e mettere in sicurezza la zona.
L’intervento dei soccorsi e le condizioni dei feriti
L’allarme alla centrale operativa dell’Agenzia regionale emergenza urgenza è scattato alle 9.56. Sul posto sono giunti tempestivamente un mezzo di soccorso avanzato di secondo livello e due ambulanze per prestare le prime cure alle persone coinvolte.
Il bilancio parla di tre persone colpite dal cedimento della pianta: una ragazza di 20 anni, un giovane di 21 e un uomo di 41 anni originario del Bangladesh. Due di loro sono stati trasportati in codice giallo al Policlinico di Milano. Maggiore preoccupazione destano le condizioni del quarantunenne, assistito dai sanitari del 118 e rimasto under osservazione medica.
Vigili del fuoco e Polizia Locale in piazza Risorgimento
Oltre al personale sanitario, in piazza Risorgimento sono intervenuti i vigili del fuoco della caserma di via Benedetto Marcello. Le squadre si sono occupate della rimozione del ramo caduto sulla pavimentazione e della messa in sicurezza dei rami e degli alberi adiacenti.
Gli agenti della polizia locale hanno transennato l’area per permettere le operazioni di soccorso e rilievo. Restano da accertare le esatte dinamiche del cedimento e lo stato di salute dell’albero da cui si è staccata la porzione di legno.
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