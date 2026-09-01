Da Rancio Valcuvia al Messico: Alessandro Miani per il quarto anno giudice alla Tattoo Expo

Da Rancio Valcuvia a San Miguel de Allende, ancora una volta con un posto in giuria. Per Alessandro Miani il viaggio in Messico è diventato ormai un appuntamento ricorrente: anche nel 2026 il tatuatore varesino ha partecipato come giudice alla Expo Tattoo BTSMA, arrivata alla sua quarta edizione.

La manifestazione, organizzata a San Miguel de Allende dal Black Tattoo Studio 305, ha riunito anche quest’anno numerosi professionisti del settore, con momenti di confronto tra stili, tecniche ed esperienze diverse.

Per Miani è stato il quarto anno consecutivo in giuria. Al suo fianco altri cinque tatuatori: Womer Uno, El Castos, Pankeom, Jester Uno e Korso Estrada.

«Ringrazio il Tias e il Black Tattoo Studio 305 per questa bellissima esperienza e per la possibilità di essere stato giudice all’Expo BTSMA 26: è stato un onore», ha scritto Miani al termine della manifestazione. «Orgoglioso di condividere la giuria con tatuatori del calibro di Womer Uno, El Castos, Pankeom, Jester Uno e Korso Estrada, artisti fantastici e persone eccezionali».

Quattro anni di seguito raccontano anche un rapporto ormai consolidato con la manifestazione e con San Miguel de Allende. Nel suo messaggio Miani ha voluto infatti ringraziare anche la città e il Paese che lo hanno ospitato: «Ringrazio la città di San Miguel de Allende e tutto il Messico per avermi accolto ancora una volta con amore».

A sostenere la trasferta è stata anche Musk Nature, indicata da Miani come sponsor e patrocinatore del viaggio. L’azienda, con sede nella Repubblica Dominicana, opera nel settore dei prodotti per tatuaggi e per la cura della pelle.

Per il tatuatore di Rancio Valcuvia si chiude così un’altra esperienza internazionale, nel segno di una presenza che si ripete ormai da quattro anni e che lo porta ancora una volta dal Varesotto fino al Messico.