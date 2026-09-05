Dramma a Biasca, cacciatore di 69 anni cade in un pendio e perde la vita
L'incidente si è verificato nei pressi del riale Crenone a 700 metri di altitudine. Inutili i soccorsi e i tentativi di rianimazione della Rega
Un tragico infortunio in montagna con esito letale si è verificato nella prima giornata di sabato 5 settembre in Canton Ticino. La Polizia cantonale ha comunicato che poco dopo le 13.00, nel territorio comunale di Biasca, un cacciatore di 69 anni ha perso la vita in seguito a una caduta.
Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, la vittima — un cittadino svizzero domiciliato nel distretto della Riviera — stava praticando la caccia quando, per cause ancora in corso di accertamento da parte degli inquirenti, è scivolato precipitando lungo un ripido pendio nei pressi del riale Crenone, a una quota di circa 700 metri.
Sul posto sono tempestivamente intervenuti gli agenti della Polizia cantonale e i soccorritori della Rega a bordo dell’elisoccorso. Nonostante i prolungati tentativi di rianimazione effettuati dal personale sanitario, per l’uomo non c’è stato nulla da fare ed è stato possibile unicamente constatarne il decesso. Per prestare supporto e sostegno psicologico ai familiari del sessantanovenne è stato attivato anche il Care Team.
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