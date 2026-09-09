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Gallarate/Malpensa

I controlli della polizia nelle “zone rosse“ di Gallarate

Durante l’operazione sono state identificate 73 persone, 15 delle quali risultate gravate da precedenti di polizia, e controllati 29 veicoli

Generico 07 Sep 2026

Prosegue l’attività della Polizia di Stato sul territorio provinciale per il controllo del territorio, la prevenzione dei fenomeni di degrado urbano e la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Nella giornata di martedì 8 settembre gli agenti del Commissariato di Gallarate, insieme al Reparto Prevenzione Crimine di Milano, hanno effettuato un nuovo servizio straordinario di controllo ad “alto impatto”, concentrato in alcune delle aree cittadine individuate dal Prefetto di Varese come zone a vigilanza rafforzata.

Si tratta delle aree nelle quali è in vigore il divieto di stazionamento per persone già denunciate per reati contro la persona, il patrimonio, in materia di armi o stupefacenti e che adottino comportamenti molesti o violenti.

I controlli hanno interessato piazza Risorgimento, via Puricelli, piazza Garibaldi e corso XXV Aprile, dove gli agenti hanno effettuato anche un controllo degli avventori di un esercizio commerciale. L’attività è poi proseguita in corso Sempione e via Pegoraro, con particolare attenzione al traffico veicolare.

Nel corso dell’operazione sono state complessivamente identificate 73 persone, 15 delle quali sono risultate gravate da precedenti di polizia. Gli agenti hanno inoltre sottoposto a controllo 29 veicoli.

Il servizio rientra nel dispositivo di controlli rafforzati predisposto dalla Questura per aumentare la presenza delle forze dell’ordine nelle aree considerate più esposte a fenomeni di degrado e garantire una maggiore sicurezza per residenti e frequentatori.

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Pubblicato il 09 Settembre 2026
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