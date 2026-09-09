I controlli della polizia nelle “zone rosse“ di Gallarate

I controlli hanno interessato piazza Risorgimento, via Puricelli, piazza Garibaldi e corso XXV Aprile, dove gli agenti hanno effettuato anche un controllo degli avventori di un esercizio commerciale. L’attività è poi proseguita in corso Sempione e via Pegoraro, con particolare attenzione al traffico veicolare.

Nel corso dell’operazione sono state complessivamente identificate 73 persone, 15 delle quali sono risultate gravate da precedenti di polizia. Gli agenti hanno inoltre sottoposto a controllo 29 veicoli.

Il servizio rientra nel dispositivo di controlli rafforzati predisposto dalla Questura per aumentare la presenza delle forze dell’ordine nelle aree considerate più esposte a fenomeni di degrado e garantire una maggiore sicurezza per residenti e frequentatori.