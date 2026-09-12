La Varesina a Sant’Angelo cerca il bis per confermarsi

A Sant’Angelo cresce l’attesa per il debutto stagionale al “Chiesa”, dove i rossoneri si apprestano ad affrontare il secondo appuntamento del Girone D di Serie D. Avversaria di giornata sarà la Varesina, con il calcio d’inizio fissato per domenica 13 settembre alle ore 15. Dopo l’esordio vittorioso per 3-2 contro il Cittadella Modena, la Varesina va a caccia di conferme e proverà a ottenere il bis sul campo del Sant’Angelo. I lodigiani, invece, sono ancora alla ricerca del primo successo stagionale, dopo aver inaugurato il campionato con il pareggio per 1-1 sul campo della Correggese, formazione emiliana. A dirigere l’incontro sarà Marco Antonuccio della sezione di Roma 1.

QUI VARESINA

A Venegono Superiore si respira finalmente serenità dopo il successo per 3-2 rifilato alla Cittadella Modena. Una vittoria che arriva dopo una prestazione di grande maturità, impreziosita da un gioco brillante e dalla capacità di evitare, nei minuti finali, quei brividi che avevano caratterizzato la scorsa stagione.

La Varesina parte subito con il piglio giusto, mantenendosi costantemente nella metà campo avversaria. A rompere gli equilibri è Banfi, autore della prima rete della gara. Nella ripresa, però, la sfida prende una piega diversa. Il Cittadella Modena trova il pareggio, ma la gioia degli ospiti dura appena il tempo di riprendere fiato, con Banfi che riporta in vantaggio i rossoblu. Gli ultimi minuti regalano ancora emozioni. La Varesina riesce a trovare anche il terzo gol, ma gli emiliani continuano a crederci e tengono la partita aperta fino all’ultimo istante, lasciando il risultato in bilico fino al triplice fischio. Alla fine, però, il tabellone sorride alle Fenici: 3-2. Domenica arriverà il primo viaggio della stagione. Le Fenici di Daniele Angellotti saranno ospiti del Sant’Angelo, in un ambiente particolarmente caldo nel quale i padroni di casa proveranno a sfruttare al massimo il sostegno del proprio pubblico, insieme alla consueta intensità agonistica.

QUI SANT’ANGELO

Dopo le due trasferte consecutive, prima in Coppa Italia, con il successo per 3-1 sul Milan Futuro, e poi in campionato, con l’1-1 maturato sul campo della Correggese, la squadra di mister Luca Di Lauri è pronta a tornare a casa e a riabbracciare il calore del proprio pubblico. Il risultato ottenuto in Emilia resta ancora in attesa di verdetto a causa di un errore tecnico commesso dai padroni di casa, che potrebbe consegnare ai rossoneri la vittoria a tavolino.

I barasini, di conseguenza, si presentano formalmente ancora a quota zero in classifica, con l’esito della sfida contro la Correggese tuttora “sub iudice” in seguito al ricorso presentato per la presunta irregolarità relativa al tesseramento di Wilson Guella. Dal punto di vista strettamente tecnico, però, il Lodi si conferma una squadra organizzata, compatta e capace di creare difficoltà, anche se probabilmente con qualcosa in meno rispetto alla corazzata modenese affrontata alla prima giornata.

Per la Varesina si tratta dunque di un vero e proprio test di maturità in trasferta. I rossoblù dovranno riuscire a mantenere il proprio atteggiamento propositivo e, allo stesso tempo, mostrare attenzione e freddezza nella gestione dei momenti decisivi della partita. Solo così sarà possibile proseguire sulla strada intrapresa e dare continuità al primato in classifica.