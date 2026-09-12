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Busto Arsizio/Altomilanese

Scontro tra auto e moto a Busto Arsizio, soccorso in codice rosso un uomo di 68 anni

L'allarme è scattato alle 18 di sabato 12 settembre. Sul posto un'ambulanza e un mezzo di soccorso avanzato, oltre ai carabinieri

ambulanza cva angera

Un uomo di 68 anni è stato soccorso in codice rosso nel tardo pomeriggio di sabato 12 settembre a Busto Arsizio, dopo uno scontro tra un’auto e una moto in via Contardo Ferrini.

La chiamata è arrivata alla Soreu dei Laghi alle 18.20. Sul posto sono stati inviati un’ambulanza della Croce Rossa di Busto Arsizio e un mezzo di soccorso avanzato di secondo livello dell’AAT di Varese, mentre l’allarme veniva lanciato nel codice di massima gravità.

Nell’incidente sono rimaste coinvolte due persone. Sul luogo dello scontro sono intervenuti anche i carabinieri di Busto Arsizio, che si occuperanno dei rilievi e della ricostruzione della dinamica.

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Pubblicato il 12 Settembre 2026
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