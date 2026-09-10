Un cantiere manda in tilt il traffico a Gallarate: code su tutto l’asse della statale
Giovedì mattina di passione per gli automobilisti: dai lavori all'incrocio con corso Cristoforo Colombo l'ingorgo si è propagato lungo la SS341 e nelle vie del centro
“Bastano” poche centinaia di metri di carreggiata ridotta per bloccare il traffico che attraversa la città. È quello che è successo a Gallarate nella mattinata di giovedì 10 settembre, quando il traffico in ingresso si è progressivamente impastato fino a trasformarsi in una coda continua lungo la statale 341, l’arteria che taglia in due il tessuto urbano.
All’origine del problema c’è il cantiere aperto nei pressi della rotonda che mette in comunicazione via Pegoraro e corso Cristoforo Colombo, uno dei nodi più delicati della viabilità cittadina: un punto in cui convergono il traffico locale, quello di attraversamento e i mezzi diretti verso i poli commerciali della zona. La riduzione della capacità dell’incrocio ha innescato l’effetto domino: chi arriva alla rotatoria rallenta, la coda si allunga a ritroso e in pochi minuti raggiunge le intersezioni successive, che a loro volta si saturano.
La fotografia del traffico
Le mappe del traffico in tempo reale, nella mattinata di giovedì, restituivano un’immagine eloquente: una linea rosso scuro ininterrotta lungo tutto il tracciato della SS341, con code in entrambe le direzioni e velocità ridotte a passo d’uomo per lunghi tratti. Il rallentamento non si è fermato all’area del cantiere, segnalata dal simbolo dei lavori in corso, ma si è esteso verso il centro cittadino e verso le rotatorie di ingresso, fino alla zona commerciale.
A soffrire non è solo la statale. Molti automobilisti hanno provato a scaricarsi sulla viabilità secondaria per aggirare il collo di bottiglia, con il risultato di appesantire strade nate per il traffico di quartiere: anche le vie laterali che corrono parallele all’asse principale, e i collegamenti verso via Piave e verso la zona della stazione, risultavano segnate in rosso sulle mappe.
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