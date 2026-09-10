Una Notte Bianca per vivere il centro di Saronno tra danza, spettacoli e negozi aperti

Sale l’attesa per la Notte Bianca in programma a Saronno sabato 12 settembre. Una manifestazione che per la prima volta si presenta in edizione “fine estate” e che nasce dalla collaborazione tra Confcommercio Saronno e l’Amministrazione comunale, attraverso lo strumento del Distretto urbano del commercio, con l’obiettivo di valorizzare le attività commerciali e di somministrazione e, allo stesso tempo, riportare persone nel cuore della città.

Musica, danza e spettacoli nel centro

Il programma della Notte Bianca, realizzata da Eventificio Srl, prevede un centro storico animato per tutta la serata da spettacoli itineranti, musica, danza, dj set ed esibizioni circensi.

A partecipare saranno anche direttamente le attività del territorio: negozi, bar, ristoranti e associazioni proporranno iniziative rivolte al pubblico, contribuendo a trasformare le vie del centro in un grande spazio di festa per tutti.

Uno dei momenti più attesi è quello delle tre grandi parate itineranti, in programma dalle 20 a mezzanotte. Attori, trampolieri, musicisti ed elementi scenografici attraverseranno il cuore di Saronno accompagnando il pubblico durante la serata.

Il dress code è il bianco

Il filo conduttore della manifestazione sarà proprio il bianco, scelto come dress code della Notte Bianca. L’invito rivolto a commercianti, cittadini e visitatori è quello di partecipare indossando un abito bianco oppure anche soltanto un dettaglio di questo colore.

La Notte Bianca sarà preceduta, nella stessa giornata di sabato 12 settembre, dallo Sbaracco di fine estate, altra iniziativa dedicata alle attività commerciali saronnesi.

I negozi aderenti potranno portare all’esterno dei propri esercizi tavoli, stand e appendiabiti, proponendo prodotti a prezzi speciali, occasioni di fine stagione e proposte last minute. Un’opportunità per i commercianti di chiudere la stagione estiva e per i clienti di approfittare delle promozioni passeggiando tra le vie del centro.

La Notte Bianca rappresenta dunque il momento conclusivo di un weekend dedicato al terziario e alla vitalità del centro cittadino.

«È un momento importante per le attività commerciali e di somministrazione, ma anche per tutta la città, che vive sia dal punto di vista sociale sia da quello commerciale» sottolinea Andrea Busnelli, presidente di Confcommercio Saronno, evidenziando la collaborazione con il Comune e il lavoro che proseguirà nelle prossime settimane sui temi legati al tessuto economico cittadino.

Programmi, mappe, orari, attività aderenti allo Sbaracco e aggiornamenti sulla Notte Bianca saranno disponibili attraverso i canali web e social del Distretto urbano del commercio, di Confcommercio Saronno e del Comune di Saronno.

Nella locandina qui sotto con i temi e i programmi delle parate c’è il QR Code da inquadrare per accedere a tutte le informazioni.