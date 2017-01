Ad Arnate si fa il bis della Gioeubia

La Gioeubia di Gallarate ad Arnate

Non vi basta il falò acceso – come da tradizione – all’ultimo giovedì di gennaio? A Gallarate la Gioeubia raddoppia: all’oratorio di Arnate si terrà infatti un “falò bis” al sabato, ovviamente alla sera, in via XXII marzo.

Quest’anno la Gioeubia ufficiale di Gallarate si tiene nel quartiere di Cajello, all’oratorio di via della Liberazione (vedi qui). Ma se si vuole replicare, l’appuntamento è appunto per sabato 28 gennaio, verso le 20-20.30

A far da contorno al falò, salamelle e patatine, ma anche la cena in oratorio, con immancabile risotto e salsiccia (anche senza il pentolone da Guiness). Per prenotazioni basta presentarsi o telefonare in oratorio.