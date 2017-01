La bufala della 70enne di Busto che spara ai rom

La bufala corre veloce sulle pagine facebook degli utenti bustocchi: anziana ferisce gravemente a colpi di pistola due rom che erano entrati in casa per rubare. A pubblicarla il sito newsitalia24.com, ennesimo portale di bufale costruite con l’unico scopo di ottenere click e incassare soldi dalle pubblicità in esso contenute.

Eppure ci sono cascati in almeno 11 mila, dato da non trascurare soprattutto alla luce delle statistiche sull’analfabetismo funzionale degli italiani che dimostrano come l’Italia abbia un deficit culturale nella lettura e comprensione dei testi che leggono sulla rete.

A smascherare la bufala è il sito www.davidpuente.it, specializzato nel verificare le notizie che circolano sulle bacheche social del Bel Paese. A riprenderlo è stato il consigliere comunale del Pd di Busto Arsizio, Massimo Brugnone, che con un post su facebook diffida dal dare credito ad un sito internet che nel disclaimer specifica la scarsissima attendibilità dei contenuti proposti e l’intento satirico (!?) delle sue pubblicazioni.