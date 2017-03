Brest Unit di Humanitas Mater Domini

istituto mater domini castellanza

(Dati di Senonetwork.it)

L’Unità Interdisciplinare di Senologia del centro Humanitas Mater Domini, attiva dal gennaio 2011, si occupa della diagnosi e della cura della patologia mammaria e, in particolare, del carcinoma mammario con un gruppo di medici composto da specialisti in radiologia, chirurgia oncologica, chirurgia ricostruttiva, anatomia patologica, oncologia medica, fisioterapia e si avvale inoltre di consulenze di genetica medica, radioterapia, medicina nucleare. L’Unità offre percorsi per la diagnosi precoce differenziati in funzione dell’età e del rischio individuale e indagini sia di I livello (visita senologica, mammografia digitale, ecografia) che di II livello (risonanza magnetica mammaria, tomosintesi, biopsie ecoguidate). I programmi di cura sono personalizzati e frutto di consulto multidisciplinare. La chirurgia privilegia la scelta della conservazione della mammella e dei linfonodi ascellari, grazie alla possibilità di eseguire l’esame intraoperatorio del linfonodo sentinella. Nei casi in cui la conservazione non trova indicazione, la stretta collaborazione fra chirurghi oncologi e plastici, consente di eseguire le tecniche più innovative di mastectomia con ricostruzione immediata. Una particolare attenzione è rivolta alla prevenzione e alla terapia degli esiti dei trattamenti chirurgici e medici, nonché alle problematiche psicologiche delle pazienti e dei loro famigliari, l’Unità è fra le poche in Italia ad aver istituito un apposito ambulatorio per la cura del disagio.

I casi di tumore trattati lo scorso anno sono stati 220 e gli specialisti del centro sono 14.

Il Direttore clinico del centro è il dottor Claudio Andreoli

SERVIZI DISPONIBILI

Meeting multidisciplinare – interno ( riunioni settimanali per trattare casi pre e post operatori a cui partecipano radiologo, chirurgo, chirurgo plastico, anatomo patologo, oncologo medico, psico-oncologo)

Raccolta dati – interno con un ruolo assegnato di data manager

Formazione – interna rivolta a universitari e specializzandi e a frequentatori operanti sul territorio nazionale

Radiologia- interna 2 radiologi dedicati ( mammografie circa 8.000 anno. Dotazione: mammografia digitale con tomosintesi, ecografia, risonanza magnetica. Procedure diagnostiche percutanee: FNAC Ecoguidata, Core biopsy ecoguidata, biopsy vacuum assistita: ecoguidata, ecografia linfonodo ascellare . Tecniche per localizzazione lesioni non palpabili con uncino metallico. Controllo post operatorio (RX ECO)

Chirurgia - interna ( 290 nuovi casi di carinoma della mammella operati, 85 mastectomia per neoplasia maligna e 135 mastectomia sub-totale per neoplasia maligna) 1 chirurgo senologo e 4 posti letto dedicati. Interventi in regime di Day surgery, metodica linfonodo sentinella. Ricostruzione immediata dopo mastectomia: rimodernamento ricostruttivo in due fasi e in una fase con impianto permanente diretto, lembi peduncolati, e intervento di sinterizzazione della mammella controlaterale

Chirurgia plastica ricostruttiva- interna 2 chirurghi

Anatomia patologica – interna ( 1 patologo referente e uno dedicato)

Oncologia medica – interna ( 3 oncologi dedicati che visitano in regime ambulatoriale, day hospital )

Radioterapia – esterna ( due radioterapisti che collaborano. Rrisorse strumentali disponibili: TC e simulatore, sistemi di immobilizzazione, sistemi di pianificazione per trattamenti conformazionali 3D) Tecniche radioterapie disponibili dopo la chirurgia conservativa della mammella: radioterapia al corpo ghiandolare residu

Medicina nucleare – esterna ( esami disponibili: linfoscintigrafia, scintigrafia ossea, Pet e Pet/Tac

Riabilitazione – esterna ( due fisioterapisti per pazienti con protesi, fisioterapia e trattamento del info edema)

Genetica clinica – esterna ( programma di sorveglianza per le donne ad alto rischio genetico attivo nel centro)

Psico-oncologo – interno

Associazioni femminili- esistenti (CAOS)

CONTATTI

Humanitas Mater Domini

Via Gerenzano 2

21053 Castellanza, Italia

Telefono: 0331476244

Fax: 0331476244

E-mail: claudio.andreoli@materdomini.it

Sito web: http://www.materdomini.it