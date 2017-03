Verbano, 1-1 a Pavia. L’Arconatese vola

Foto varie di calcio

È stato un mercoledì di campionato per il girone A di Eccellenza. I fari erano puntati sulla sfida del “Fortunati” tra Pavia e Verbano, chiusa 1-1, mentre l’Arconatese con un perentorio 6-1 ha espugnato nel pomeriggio il campo del Trezzano. Nell’altro anticipo pomeridiano l’Ardor Lazzate ha avuto la meglio 2-0 sul Fenegrò, mentre in serata si sono svolte le altre sfide. Il Busto 81 ha ripreso a correre e a farne le spese è stato l’Union Cassano, che ha perso 2-0 ed è sempre più in zona calda. Sconfitto anche l’Fbc Saronno, 1-0 in casa dal Lomellina, mentre la Sestese si prende un altro punto grazie allo 0-0 di Calvairate. Tre punti per il Brera, 1-0 contro il Vittuone, mentre è finita 1-1 tra Sancolombano e Accademia Pavese.

CLASSIFICA: Arconatese 58; Pavia 54; Verbano 50; Busto 81 47; Ardor Lazzate 45; Sancolombano 35; Lomellina 34; Calvairate, Accademia Pavese 31; Fenegrò 28; Fbc Saronno, Union Cassano 27; Trezzano, Sestese 24; Brera 23; Vittuone 18; Atletico San Giuliano 16.

COPPA ITALIA PROMOZIONE

La Castellanzese supera 2-0 la Lentatese, con i gol di Moretta nel primo tempo e Arrigoni nella ripresa e si qualifica alle semifinali della competizione. Un altro obiettivo nel mirino della squadra di mister Palazzi, che spera di fare il bis con il campionato.