Un senso di nausea dopo lo speciale sull’estrema destra di Varese

Egr. Redazione,

ma solo io sono rimasta sconvolta dalla puntata di “100 minuti”, andata in onda lunedì sera su LA7? Solo io non sapevo chi fosse il proprietario del ristorante La corte dei brutt e che fosse sede e ritrovo dell’estrema destra varesina per sponsorizzare i suoi eventi? Ho provato un senso di nausea ripensando alle volte in cui inconsapevolmente ci sono stata…

E solo io non sapevo della ristrutturata sala presente nella questura di Varese dedicata ai caduti fascisti? Ma tutto questo è normale? È normale che esponenti del governo abbiamo stretti contatti con esponenti nazifascisti e che inneggino ad Hitler? In qualsiasi paese democratico, quello che è stato mostrato ieri sera causerebbe un terremoto politico, ma non in questo paese, in cui oggi più che mai è importante celebrare il 25 aprile e ricordare che nessun diritto acquisito è eterno…

Debora Caforio