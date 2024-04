È morta Mirella Cerini, sindaco di Castellanza. È stata colpita da un malore in comune

È morta Mirella Cerini, sindaco di Castellanza. Cinquantun anni ancora da compiere è stata colpita da un malore poi risultato fatale proprio dopo le celebrazioni per il 25 aprile.

Cerini, architetto e sindaco di Castellanza dal 2016, ruolo al quale si è dedicata in questi anni con grande passione, in mattinata ha partecipato alle celebrazioni per il 79° anniversario della Liberazione. Terminata la cerimonia è rientrata in municipio per lasciare la fascia tricolore in ufficio e in quei minuti ha scambiato qualche parola con il custode, al quale aveva detto che sarebbe salita a prendere qualcosa di caldo perché si sentiva poco bene.

Poi il malore, purtroppo in un momento in cui il comune era deserto per la giornata festiva. A trovare Mirella Cerini qualche ora dopo è stato un agente della Polizia Locale, quando però era ormai troppo tardi. Inutili i soccorsi e la corsa all’Ospedale di Busto Arsizio: per la prima cittadina di Castellanza non c’era ormai più nulla da fare.

Commozione e cordoglio dalla giunta che l’ha accompagnata in questi anni di governo cittadino, che si stringe ai familiari e a tutti i cari di Mirella Cerini ancora sotto shock per averla vista solo poche ore prima della sua dipartita.

IL VIDEO CON IL DISCORSO PER IL 25 APRILE

Il quotidiano Il Bustese ha ripreso parte della cerimonia per il 25 aprile con il discorso della sindaca Mirella Cerini.

LA SCOMPARSA DEL SINDACO FARISOGLIO

Solo pochi mesi fa Castellanza aveva perso anche Fabrizio Farisoglio, sindaco dal 2006 al 2016, venuto a mancare a soli 62 anni dopo una breve malattia.