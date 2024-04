I ricordi e i messaggi per la scomparsa del sindaco Mirella Cerini

L’improvvisa scomparsa del sindaco di Castellanza Mirella Cerini, colpita da un malore dopo le celebrazioni del 25 Aprile, lascia tutti sgomenti. Diverse le dichiarazioni di ricordo e affetto verso il sindaco tragicamente scomparso.

Il sindaco di Varese Davide Galimberti

“La notizia della scomparsa di Mirella ha lasciato tutti sgomenti. Un impegno totalizzante, con la fascia tricolore addosso anche negli ultimi istanti della sua vita. Ho sempre apprezzato la sua grande dedizione e senso di servizio per la sua comunità. Siamo tutti vicini alla famiglia e all’intera città di Castellanza”.

Alfieri (Pd): addolorati per la scomparsa di Mirella Cerini.

“Siamo profondamente colpiti dall’improvvisa scomparsa di Mirella Cerini, sindaca di Castellanza, appassionata e capace amministratrice del nostro territorio. Fatichiamo a trovare le parole. Ci stringiamo intorno alla sua famiglia a cui va la mia personale vicinanza e quella di tutta la comunità del Partito Democratico”.

Roberto Scazzosi, Presidente Bcc Busto Garolfo e Buguggiate

«Ci conoscevamo ben prima che diventasse sindaco di Castellanza e in quel suo ruolo abbiamo organizzato numerose iniziative assieme, tra Comune di Castellanza e Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate. Solare, disponibile al confronto nella comune ricerca di occasioni di crescita per la comunità castellanzese, Mirella Cerini è stata spesso ospite delle nostre manifestazioni e domenica avevamo concordato un suo saluto in apertura della nostra assemblea di approvazione del bilancio. Sono profondamente colpito e davvero addolorato per la sua improvvisa scomparsa e a nome della Banca di Credito Cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiate e dei nostri soci, porgo le più sentite condoglianze ai suoi familiari».

Andrea Pellicini, Deputato della Repubblica

«La notizia dell’improvvisa scomparsa del sindaco Mirella Cerini mi ha davvero addolorato. Così giovane, così brava nel suo ruolo e così amata dai suoi cittadini. Sembra incredibile. Esprimo anche a nome di tutta la comunità di Fratelli d’Italia tutta la vicinanza ai suoi familiari e ai cittadini di Castellanza».

Samuele Astuti, consigliere regionale del Pd

“Provo dolore e sgomento per la morte improvvisa di Mirella Cerini, una donna così legata e così dedita, da tanti anni, alla sua comunità, la città di Castellanza. Sono vicino ai suoi cari, ai suoi colleghi di giunta e di consiglio comunale e a tutta la città, a cui porgo le mie più sincere condoglianze”. Riccardo Comerio, Presidente della LIUC – Università Cattaneo

“L’improvvisa scomparsa di Mirella Cerini ci lascia increduli e tristi. Appassionata della vita e innamorata della sua città, è stata una sindaca attenta, competente e disponibile, interpretando il Suo ruolo con spirito di servizio e impegno per il bene comune. Componente del CDA della LIUC, ha collaborato con disponibilità ai progetti dell’Università , comprendendone il ruolo propulsore per la città di Castellanza. Il calore della Sua risata cristallina rimarrà in chiunque crede che anche un ruolo istituzionale possa essere vissuto con senso di umanità ed empatia. Come Presidente della LIUC esprimo cordoglio e vicinanza alla Sua famiglia, anche a nome del CDA e di tutto personale”.

Marco Giovannelli, direttore di VareseNews

“Mirella Cerini era sempre sorridente. Abbiamo avuto tante occasioni di incontro e dialogo. Negli ultimi tempi avevamo partecipato insieme a una fiaccolata per la pace e avevamo camminato per alcuni chilometri insieme. Era attenta alla sua comunità, ma sapeva guardare anche oltre cogliendo il valore delle proposte. Ci mancherà”.

Ferruccio Maruca, Presidente associazione In cammino – La via Francisca del Lucomagno

“L’ho conosciuta ed ho avuto modo di lavorare con lei su diversi progetti. Devo dirti che ci siamo intesi e abbiamo avuto modo di collaborare senza problemi. E’ stata anche molto disponibile quando abbiamo avviato la Via Francisca e anche su questo progetto mi ha dato sempre una mano. Poi così giovane e poi morire in questo modo… La sua morte mi ha lasciato molto addolorato “.