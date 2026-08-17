Scontro in A8 tra Legnano e Castellanza, quattro persone coinvolte
Soccorsi in azione all'altezza di Castellanza per mettere in sicurezza la carreggiata e consentire i rilievi sulle due vetture danneggiate nello scontro
Un incidente stradale si è verificato questa mattina lungo l’autostrada A8 Milano-Varese, nel tratto compreso subito dopo l’uscita di Legnano, all’altezza di Castellanza in direzione Varese. Lo scontro ha visto il coinvolgimento di due autovetture e ha causato rallentamenti e code. (Immagine da webcam Autostrade)
La dinamica dell’impatto e l’allarme
L’allarme ai soccorsi è scattato pochi minuti prima delle 9 per uno scontro che ha coinvolto quattro persone. In base ai primi riscontri, a bordo dei mezzi viaggiavano due ragazzi di venticinque anni, uno di 28 e un uomo di quarant’anniI soccorsi sanitari in azione
La centrale operativa del Soreu Laghi ha coordinato la macchina dei soccorsi inviando sul luogo del plico i mezzi d’emergenza dell’Azienda Autonoma Trasporti di Varese. Insieme a loro sono intervenuti gli equipaggi della Croce Rossa di Legnano e del SOS Uboldo per prestare le prime cure sul posto ed effettuare le valutazioni sanitarie del caso.
L’intervento dei Vigili del Fuoco e i rilievi
Accanto al personale medico sono state allertate le squadre dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Varese per la messa in sicurezza dei veicoli coinvolti e della sede stradale. Presenti anche le forze dell’ordine, impegnate nell’esecuzione dei rilievi necessari a ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro.
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