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Busto Arsizio/Altomilanese

Scontro in A8 tra Legnano e Castellanza, quattro persone coinvolte

Soccorsi in azione all'altezza di Castellanza per mettere in sicurezza la carreggiata e consentire i rilievi sulle due vetture danneggiate nello scontro

incidente a8 castellanza

Un incidente stradale si è verificato questa mattina lungo l’autostrada A8 Milano-Varese, nel tratto compreso subito dopo l’uscita di Legnano, all’altezza di Castellanza in direzione Varese. Lo scontro ha visto il coinvolgimento di due autovetture e ha causato rallentamenti e code. (Immagine da webcam Autostrade)

La dinamica dell’impatto e l’allarme

L’allarme ai soccorsi è scattato pochi minuti prima delle 9 per uno scontro che ha coinvolto quattro persone. In base ai primi riscontri, a bordo dei mezzi viaggiavano due ragazzi di venticinque anni, uno di 28 e un uomo di quarant’anniI soccorsi sanitari in azione

La centrale operativa del Soreu Laghi ha coordinato la macchina dei soccorsi inviando sul luogo del plico i mezzi d’emergenza dell’Azienda Autonoma Trasporti di Varese. Insieme a loro sono intervenuti gli equipaggi della Croce Rossa di Legnano e del SOS Uboldo per prestare le prime cure sul posto ed effettuare le valutazioni sanitarie del caso.

L’intervento dei Vigili del Fuoco e i rilievi

Accanto al personale medico sono state allertate le squadre dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Varese per la messa in sicurezza dei veicoli coinvolti e della sede stradale. Presenti anche le forze dell’ordine, impegnate nell’esecuzione dei rilievi necessari a ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro.

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Pubblicato il 17 Agosto 2026
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