Bellucci verso l’esordio agli US Open: al primo turno affronta Piros

I campi del grande complesso di Flushing Meadows, nel Queens, hanno iniziato a ospitare le partite del tabellone principale dello US Open di tennis privo purtroppo del numero uno al mondo, Jannik Sinner, assente per l’infortunio al ginocchio. Un forfait, quello dell’azzurro, che coincide con il ritorno in campo del grande rivale Carlos Alcaraz appena guarito dal problema al polso che lo ha tenuto per mesi lontano dai campi.

In questo quadro si inserisce anche l’esordio di Mattia Bellucci, entrato direttamente in tabellone a New York con il numero 95 del ranking ATP dopo aver giocato i tornei di Cincinnati e Winston Salem nei quali ha superato un turno per poi uscire contro avversari (Mensik e Darderi) ben più quotati in classifica. Negli States Mattia deve difendere i 50 punti ottenuti nel 2025 quando superò Shang all’esordio e venne quindi sconfitto da Alcaraz, poi vincitore del torneo.

L’urna del Queens, sulla carta, è stata favorevole al 25enne di Castellanza che è stato abbinato all’ungherese Zsombor Piros, numero 118 al mondo, proveniente dalle qualificazioni. Piros ha superato nell’ordine Alcala Gurri, Glinka e O’Connell accedendo per la seconda volta al main draw di New York. Tra Bellucci e il magiaro c’è un solo precedente favorevole a quest’ultimo e risalente al Challenger di Cherbourg 2024 (cemento indoor): il match terminò 6-3 7-5 per Piros.

La partita di Bellucci è in programma martedì 1 settembre e sarà l’incontro di apertura sul campo 10: l’appuntamento è per le 17 ora italiana (le 11 del mattino a New York). Chi vincerà il confronto potrebbe avere una bella gatta da pelare al secondo turno: tutto lascia infatti pensare che da quella parte ci sia l’americano Taylor Fritz, finalista (battuto da Sinner) nel 2024, opposto all’esordio al 18enne connazionale Darwin Blanch che ha ricevuto una wild card.

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