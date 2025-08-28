Alcaraz è un carro armato: Mattia Bellucci eliminato in tre set a New York

Carlos Alcaraz – numero 2 al mondo e virtuale numero 1, Sinner permettendo – si conferma avversario di livello irraggiungibile per quasi tutti e supera nettamente Mattia Bellucci nel match del secondo turno agli US Open in cui il tennista di Castellanza ha raccolto appena quattro game (6-1, 6-0, 6-3).

Primi due set a senso unico, chiusi in meno di un’ora dallo spagnolo. Il “peso” di giocare sul centrale di Flushing Meadows si è fatto sentire: Bellucci è apparso contratto, nervoso al servizio e incapace di trovare ritmo. Dall’altra parte Alcaraz ha spinto con vincenti impressionanti e palle corte letali, sfruttando in qualche occasione la posizione arretrata dell’azzurro.

Nel terzo parziale Bellucci ha provato a scrollarsi di dosso la tensione, giocando con maggiore scioltezza, ma senza mai dare la sensazione di poter davvero rientrare in partita. Alcaraz ha continuato a gestire con autorità i propri turni di battuta e l’unico passaggio a vuoto del mancino varesotto, nel settimo gioco, è costato il break decisivo. Nel game successivo Mattia ha avuto una fiammata, risalendo da 40-0 a 40 pari, ma lo spagnolo si è rimesso subito in carreggiata. Nel nono e ultimo gioco Bellucci ha provato a restare aggrappato, ha annullato un match point ma ha chiuso purtroppo con un doppio fallo.

Per battere Alcaraz sarebbe servita, come è ovvio, una prestazione soprannaturale ma va detto che la partita di Bellucci è stata al di sotto dei suoi standard, forse proprio a causa della difficoltà di giocare su un palcoscenico simile. Lo ha detto anche Carlito nel dopo gara: «Ho giocato alla grande dall’inizio fino all’ultima palla. Conosco il livello di Mattia, e oggi non era la sua giornata. Ma ho cercato di sfruttare al meglio i suoi errori, ho cercato di essere in partita, trovando un buon ritmo».

Per il murciano ora c’è un altro azzurro, Luciano Darderi, che ha eliminato in quattro set il qualificato americano Eliot Spizzirri: l’italoargentino è in un buon momento di forma ma l’Alcaraz visto nei primi due turni appare davvero in grande spolvero. Intanto nella notte italiana è arrivata anche la bella vittoria di Jasmine Paolini conto Iva Jovic per 6-3, 6-3.

