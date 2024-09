Sinner mostruoso, batte Fritz e vince anche gli US Open

È un Sinner mostruoso, imbattibile, un vero numero 1. Il tennista italiano vince il suo secondo titolo Slam, gli US Open, dopo aver battuto in 3 set l’americano Fritz con 6-3 6-4 7-5. È il primo italiano a vincere l’Open degli Stati Uniti.

Una vittoria netta, messa in discussione solo sul finire del terzo set quando Fritz ha ottenuto un break, subito restituito da Sinner, che ha dimostrato ancora una volta una forza mentale, oltre che fisica e tecnica, incredibile. Ogni volta che sembra andare in difficoltà o quando il punteggio si fa tirato, il tennista altoatesino tira fuori dal cilindro un colpo per uscirne vincitore.

«Complimenti a Taylor e al suo team che sta facendo un grande lavoro, sono sicuro che giocherà tante altre partite così – ha detto -. Questo titolo per me vuol dire tantissimo, l’ultimo periodo è stato non facile, il mio team mi ha sostenuto, mi è stato vicino. Amo il tennis, mi sono allenato tanto per questi palcoscenici, ma oltre al campo c’è la vita, dedico questo titolo a mia zia che non sta bene e non so per quanto ancora rimarrà nella mia vita. È bellissimo poter dividere con lei questo momento, è stata una persona importante nella mia vita. Auguro a tutti la salute – ha detto commosso -. Me la sono cavata in questo torneo, giorno per giorno, mi sono allenato bene, ho capito in questi giorni quanto sia importante la parte mentale, sono felice e orgoglioso di dividere con la mia famiglia questa vittoria. Ringrazio anche il pubblico per la correttezza, è un grande onore vincere qui. È stato un anno incredibile, dopo l’Australian Open ho preso fiducia. Serve lavorare, migliorare, crederci: continuerò il mio percorso».

André Agassi ha consegnato la coppa (e l’assegno da 3.600.00 dollari) a Jannik Sinner, sempre più numero uno del tennis mondiale.