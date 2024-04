Alpinista varesino muore in Val Formazza

È morto uno scialpinista di 64 anni della provincia di Varese durante un’escursione sui rilievi del Verbano Cusio Ossola, nella zona della val Formazza.

La stazione di Formazza del Cnsas, il Soccorso Alpino è stata allertata appena passate le 17 di mercoledì per una richiesta di soccorso provenente da uno sportivo trovatosi in difficoltà a causa di un malore mentre scendeva nella zona del Lago Toggia a valle dalla «Bocchetta del Castel».

Le squadre di terra hanno operato in sintonia con un elicottero sanitario di Borgosesia, ma all’arrivo dei soccorsi per l’uomo non c’era più nulla da fare.

Le operazioni di ricerca e di individuazione del corpo sono state rese particolarmente difficili dalle pessime condizioni meteo legate alle forti folate di vento che si sono abbattute sulla zona.